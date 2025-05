La mostra di venezia 2025: anticipazioni e novità in arrivo sul lido

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con il Festival di Cannes in pieno svolgimento, la Mostra di Venezia si prepara a svelare il suo programma per il 2025. Alberto Barbera e il suo team sono attualmente impegnati nella selezione dei film che parteciperanno all’evento, e già emergono alcuni titoli di grande interesse. Tra le opere più attese ci sono “The Smashing Machine” di Benny Safdie, “After the Hunt” di Luca Guadagnino e “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, tutti film che promettono di catturare l’attenzione del pubblico e della critica.

I titoli di punta della mostra di venezia

Uno dei film che ha suscitato maggiore curiosità è “The Smashing Machine“, un biopic sportivo che vede Dwayne Johnson interpretare Mark Kerr, un campione di MMA con una vita segnata da alti e bassi. Prodotto da A24, il film ha già rilasciato un trailer che mette in evidenza la straordinaria trasformazione fisica di Johnson per il ruolo. Accanto a lui, Emily Blunt interpreta la moglie di Kerr, offrendo una performance che si preannuncia intensa e coinvolgente. Benny Safdie, noto per il suo lavoro con il fratello, si cimenta qui in un progetto da solista, segnando un passo significativo nella sua carriera.

Un altro titolo atteso è “After the Hunt“, un crime drama di Luca Guadagnino che vede protagonisti Julia Roberts e Andrew Garfield. Guadagnino ha descritto il film come “disturbante”, un’opera che segue il suo precedente lavoro presentato lo scorso anno. Anche “Bugonia“, frutto della collaborazione tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos, è in lizza per un posto nel programma, dopo il successo di “Povere Creature!“, che ha debuttato alla Mostra.

Il ritorno di netflix e altri film in arrivo

Dopo un’assenza nel 2024, Netflix è pronta a tornare a Venezia con “The Ballad of a Small Player“, diretto da Edward Berger. Il film è ambientato a Macao e vede nel cast attori di spicco come Colin Farrell e Tilda Swinton. Un’altra produzione di Netflix, “Jay Kelly” di Noah Baumbach, segna il ritorno di George Clooney sul grande schermo, aggiungendo ulteriore fascino al programma.

Focus Features ha in serbo due titoli significativi: “Hamnet” di Chloé Zhao, che racconta la vita di William Shakespeare e della moglie Agnes, alle prese con la perdita del figlio Hamnet, e un film in costume di Laszlo Nemes, “Orphan“. Entrambi i progetti promettono di offrire narrazioni potenti e toccanti, in linea con le aspettative della Mostra.

Le nuove opere di registi affermati

Luca Guadagnino non è l’unico regista di fama internazionale a essere atteso al Lido. Romain Gavras presenterà il suo debutto in lingua inglese, “Sacrifice“, con un cast stellare che include Chris Evans, Anya Taylor-Joy e Salma Hayek Pinault. Anche Alice Winocour potrebbe portare “Couture“, un dramma ambientato nel mondo della moda con Angelina Jolie, mentre Darren Aronofsky è in corsa con “Caught Stealing“, un crime action con Austin Butler e Matt Smith.

Il maestro sudcoreano Park Chan-wook, noto per il suo stile unico, potrebbe presentare “No Other Choice“, una dark comedy che si aggiungerebbe a una lunga tradizione di opere di qualità presentate a Venezia. Infine, il ritorno di Daniel Day-Lewis in “Anemone“, diretto dal figlio Ronan, rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati di cinema.

Le produzioni italiane in concorso

La Mostra di Venezia è anche un’importante vetrina per il cinema italiano. Oltre a “After the Hunt“, si prevede la presenza di “Duse” di Pietro Marcello, un biopic dedicato alla leggendaria attrice Eleonora Duse, e “Below the Clouds” di Gianfranco Rosi, un documentario che esplora Napoli e i suoi sobborghi. Rosi si immerge in una realtà complessa, dove la storia e le sfide moderne si intrecciano, offrendo uno sguardo profondo sulla vita dei suoi abitanti.

Con una selezione di titoli così variegata e promettente, la Mostra di Venezia 2025 si preannuncia come un evento da non perdere, capace di attrarre cinefili e professionisti del settore da tutto il mondo.

