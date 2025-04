La morte di Papa Francesco provoca slittamenti nei palinsesti televisivi: ecco cosa cambia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sui programmi televisivi, costringendo le reti a rivedere i propri palinsesti. Le trasmissioni che avrebbero dovuto andare in onda oggi e nei prossimi giorni hanno subito modifiche sostanziali, con la cancellazione di puntate e debutti. Le emittenti hanno scelto di dedicare spazio a speciali in memoria del Pontefice, influenzando anche i programmi di intrattenimento e informazione.

Cambiamenti nei programmi di oggi

Oggi, diverse trasmissioni di Canale 5, tra cui le soap opera e il popolare programma Uomini e Donne, non sono andate in onda. Al loro posto, il pubblico ha potuto seguire una versione speciale di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, dedicata alla figura di Papa Francesco. Anche il programma The Couple, trasmesso su Mediaset Extra, ha subito modifiche, con la sostituzione della diretta con speciali dedicati al Pontefice.

Questa decisione ha colpito anche altre reti, che hanno scelto di rinviare i loro programmi per rispettare il lutto nazionale. La programmazione di oggi ha quindi visto un netto spostamento verso contenuti che riflettono il cordoglio per la perdita di un leader spirituale di grande rilevanza.

Slittamenti per Belve e Stasera c’è Cattelan

Anche le trasmissioni attese come Belve e Stasera C’è Cattelan hanno subito rinvii. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che la prima puntata, inizialmente prevista per domani, non andrà in onda. La Fagnani ha comunicato ai suoi follower che il programma slitterà, con la speranza di riprendere le trasmissioni il 29 aprile. Durante questa puntata, erano previsti ospiti del calibro di Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta, ma ora il pubblico dovrà attendere ulteriormente.

Anche Alessandro Cattelan ha confermato il rinvio della puntata finale del suo show Stasera C’è Cattelan, prevista per domani su Rai 2. Attraverso un post su Instagram, ha informato i fan che il programma non andrà in onda e che verrà recuperato in un secondo momento, quando sarà opportuno.

Il cordoglio della Rai per la scomparsa del Papa

L’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, insieme al Direttore Generale Roberto Sergio e al Consiglio di Amministrazione, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Papa Francesco. In una nota ufficiale, hanno sottolineato il profondo dolore per la perdita di un uomo che ha guidato con generosità e saggezza in un periodo complesso. Hanno anche evidenziato l’importanza di continuare a seguire i valori che il Papa aveva indicato durante un incontro con i dirigenti della Rai nel marzo 2024.

Durante quell’udienza, Papa Francesco aveva parlato della missione della Rai, sottolineando l’importanza di essere un servizio pubblico che promuove la verità e il pluralismo, lavorando per il bene comune e garantendo contenuti di qualità. Queste parole rimarranno un faro per tutti i dipendenti della Rai, invitandoli a svolgere il proprio lavoro con dedizione e responsabilità verso il Paese.

