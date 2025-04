La morte di Papa Francesco provoca cambiamenti nella programmazione televisiva di stasera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Oggi, il mondo ha appreso con grande tristezza la notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta nella mattinata. Il Pontefice, che ha guidato la Chiesa Cattolica fino all’età di 88 anni, ha lasciato un segno indelebile nella vita di milioni di fedeli. La sua scomparsa ha avuto un impatto immediato sulla programmazione televisiva italiana, con le reti che hanno modificato i loro palinsesti per onorare la sua memoria e fornire aggiornamenti sulla situazione. Tra i programmi che subiranno modifiche, spicca la terza puntata di “The Couple“, che non andrà in onda come previsto.

Modifiche ai palinsesti di Mediaset e Rai

La notizia della morte di Papa Francesco ha costretto le reti televisive a rivedere i loro programmi per la serata. Secondo quanto riportato dal portale blogtvitaliana.it, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della terza puntata di “The Couple“. Non è ancora chiaro quale programma prenderà il suo posto, né quando la puntata potrà essere recuperata. Questa decisione riflette la volontà delle emittenti di dedicare spazio a una notizia di tale rilevanza, che ha colpito profondamente il pubblico.

Interruzione della diretta di “The Couple” su Mediaset Extra

Anche il canale Mediaset Extra ha subito le conseguenze della scomparsa del Papa. La diretta di “The Couple” è stata interrotta, e al suo posto è andato in onda uno speciale del TG5. Questa scelta ha suscitato reazioni tra gli utenti sui social media, che hanno commentato l’improvvisa interruzione. Non è chiaro se la trasmissione condotta da Ilary Blasi, che ha già registrato ascolti deludenti, riprenderà nelle prossime ore o se subirà ulteriori modifiche.

La programmazione di Rai e le ripercussioni sulla cultura

Non solo Mediaset, ma anche la Rai ha subito modifiche significative nella sua programmazione serale. Oltre a “The Couple“, anche la puntata di “Ulisse“, condotta da Alberto Angela, non andrà in onda. Al suo posto, la rete ha programmato uno speciale dedicato alla morte di Papa Francesco. Questo cambiamento evidenzia l’importanza della figura del Pontefice e il desiderio delle emittenti di rendere omaggio alla sua vita e al suo operato. È probabile che altre variazioni si verifichino nel palinsesto delle reti nei giorni a venire, mentre il Paese si unisce nel lutto per la perdita di un leader spirituale di grande rilevanza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!