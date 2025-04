La morte di Papa Francesco ferma la programmazione di The Couple: ecco quando tornerà in onda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La recente scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sui palinsesti televisivi italiani, portando a cambiamenti immediati e sostanziali. In particolare, la terza puntata del reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, è stata annullata in segno di rispetto. Questo articolo esplorerà le conseguenze di questo evento sulla trasmissione e fornirà dettagli sulla nuova data di messa in onda.

La scomparsa del Pontefice e il cambiamento dei palinsesti

Lunedì 21 aprile 2025, il mondo ha appreso con tristezza la notizia della morte di Papa Francesco. Questo evento ha portato a una riorganizzazione totale dei programmi televisivi, in particolare per le reti principali. Le emittenti hanno scelto di sospendere i programmi di intrattenimento per dedicare spazio a notizie e tributi in onore del Pontefice. In questo contesto, “The Couple”, il reality show che ha segnato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, ha visto la sua terza puntata cancellata.

La decisione di interrompere la programmazione è stata presa per rispettare il lutto nazionale e il sentimento di cordoglio che ha colpito il Paese. Non solo Canale 5 ha annullato la messa in onda, ma anche la diretta su Mediaset Extra è stata sospesa, con la ripresa delle trasmissioni avvenuta solo nelle ore successive. Questo cambiamento ha colpito non solo i telespettatori, ma anche i concorrenti del programma, che si sono trovati a dover affrontare una situazione inaspettata.

Il futuro di The Couple e le sue performance

“The Couple” è un format innovativo che ha visto la partecipazione di otto coppie pronte a sfidarsi in prove di abilità e intelligenza, con un montepremi di 1 milione di euro in palio. Tuttavia, nonostante le aspettative iniziali, il programma ha faticato a conquistare il pubblico. La seconda puntata, trasmessa il 14 aprile, ha registrato solo il 13% di share, segnando una perdita di oltre cinque punti rispetto al debutto, che aveva visto un 18,6% di ascolti. Questo calo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del programma, con voci che suggeriscono una possibile chiusura anticipata.

Le otto puntate previste potrebbero non essere tutte trasmesse, con speculazioni che indicano una conclusione anticipata il 5 maggio. Se ciò dovesse avvenire, il reality lascerebbe spazio all’esordio de “L’Isola dei Famosi”, previsto per il 12 maggio. La situazione attuale ha quindi creato un clima di incertezza attorno al futuro di “The Couple”, che dovrà affrontare una sfida non solo sul piano della competizione, ma anche su quello dell’audience.

La nuova data di messa in onda della terza puntata

Grazie a informazioni diffuse da Fanpage.it, è stata comunicata la nuova data di messa in onda della terza puntata di “The Couple”. Questo episodio, inizialmente previsto per il 21 aprile, sarà trasmesso su Canale 5 lunedì 28 aprile. La diretta su Mediaset Extra, che era stata sospesa, riprenderà a partire dalle 20:40 di oggi, come confermato da fonti interne a Mediaset.

I concorrenti, che includono coppie come Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, e le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, dovranno ora riprendere il ritmo del gioco dopo aver appreso della scomparsa del Pontefice. La situazione attuale rappresenta una sfida non solo per gli organizzatori, ma anche per i partecipanti, che si trovano a dover affrontare un contesto emotivamente carico.

La ripresa della programmazione e la nuova data di messa in onda rappresentano un tentativo di tornare alla normalità, ma il futuro di “The Couple” rimane incerto, con gli ascolti che potrebbero influenzare le decisioni future della rete.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!