La morte di Papa Francesco: come cambia la programmazione televisiva in Italia

La scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sulla programmazione televisiva italiana. Le emittenti Rai e Mediaset hanno adottato approcci diversi per affrontare questo evento di grande rilevanza. Mentre la Rai ha deciso di modificare il proprio palinsesto in segno di lutto, Mediaset ha mantenuto la sua programmazione originale per il 21 aprile 2025, con alcune eccezioni nei contenuti delle trasmissioni.

Modifiche al palinsesto di Mediaset

Per il 22 aprile, Mediaset non ha previsto cambiamenti significativi nella sua programmazione. A differenza della Rai, che ha optato per una revisione completa del palinsesto, Mediaset ha mantenuto i suoi programmi inalterati. Su Canale 5, Myrta Merlino condurrà una nuova puntata di “Pomeriggio Cinque“, che si prevede sarà dedicata alla figura di Papa Francesco e alle sue implicazioni. A seguire, il pubblico potrà seguire “Avanti un altro” e “Striscia la notizia“, mentre Vanessa Incontrada presenterà il secondo episodio di “Tutto quello che ho“. Nel primo pomeriggio, non mancheranno i programmi di intrattenimento come “Uomini e donne” e “Amici di Maria De Filippi“.

Anche su Italia 1, il programma “Le Iene” andrà in onda senza modifiche, così come “È sempre Carta Bianca” su Rete 4, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Questa scelta di mantenere la programmazione originale suggerisce un approccio più commerciale da parte di Mediaset, che ha deciso di non alterare il suo palinsesto per un evento di grande impatto, pur riconoscendo l’importanza della notizia.

Cambiamenti nella programmazione della Rai

Al contrario, la Rai ha scelto di stravolgere il proprio palinsesto per il 22 aprile, in segno di rispetto e lutto per la morte di Papa Francesco. La rete nazionale ha deciso di sospendere la maggior parte dei programmi previsti, come “Storie Italiane“, “È sempre mezzogiorno” e “La volta buona“, per dare spazio a una programmazione speciale dedicata al pontefice. Anche i film e le trasmissioni in prima serata sono stati accantonati per permettere una copertura adeguata dell’evento.

In particolare, la prima puntata della nuova edizione di “Belve“, condotta da Francesca Fagnani, è stata posticipata alla settimana successiva. Analogamente, Alessandro Cattelan non presenterà “Stasera c’è Cattelan” in seconda serata. Queste modifiche evidenziano l’impegno della Rai nel rispondere a eventi di rilevanza internazionale, cercando di accompagnare il pubblico in un momento di dolore collettivo.

Differenze tra Rai e Mediaset nella gestione del lutto

Le scelte di programmazione delle due emittenti riflettono le loro diverse nature. La Rai, in quanto rete pubblica, ha la responsabilità di adattare la propria programmazione in risposta a eventi significativi, come la morte di una figura di spicco come Papa Francesco. La sua missione di servizio pubblico implica un sostegno alla comunità nei momenti di lutto, giustificando così la modifica del palinsesto anche per il 22 aprile 2025.

D’altra parte, Mediaset, essendo una rete privata con obiettivi commerciali, ha optato per una programmazione che non subisce cambiamenti sostanziali. Pur riconoscendo l’importanza dell’evento, ha scelto di mantenere la sua programmazione originale, evidenziando una differente visione rispetto alla gestione di eventi di grande impatto. Questo contrasto tra le due emittenti mette in luce le diverse responsabilità e approcci nel panorama televisivo italiano, riflettendo le loro identità e missioni.

