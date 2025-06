La morte di Mr Big in “And Just Like That”: Kristin Davis parla della reazione dei fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il revival di “Sex and the City”, intitolato “And Just Like That”, ha suscitato forti reazioni tra i fan, specialmente dopo la morte di Mr Big, il personaggio interpretato da Chris Noth. Questo evento ha segnato un punto di svolta significativo nella trama, lasciando molti spettatori delusi e arrabbiati. Kristin Davis, che interpreta Charlotte, ha recentemente condiviso le sue impressioni riguardo alla reazione del pubblico, rivelando che la dipartita di Mr Big continua a pesare sul cuore dei fan.

La controversa morte di Mr Big

Nel primo episodio di “And Just Like That”, Mr Big muore a causa di un infarto mentre si allena con una bicicletta Peloton. Questa scelta narrativa ha generato un acceso dibattito tra i fan, molti dei quali non hanno apprezzato la decisione di eliminare un personaggio così centrale nella vita di Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker. Kristin Davis ha sottolineato come il pubblico non abbia ancora superato la perdita di Big, esprimendo rancore nei confronti della produzione e degli attori. Durante un episodio del podcast “Are You a Charlotte?”, ha dichiarato: “Credo che la gente sia ancora arrabbiata con noi”, evidenziando il forte attaccamento che i fan avevano per il personaggio.

La morte di Mr Big ha rappresentato una svolta drammatica per Carrie, costretta a confrontarsi con la sua solitudine e a trovare un nuovo equilibrio nella vita. La serie ha cercato di esplorare il tema del superamento del dolore e della ricerca di una nuova identità, ma la reazione negativa da parte del pubblico ha reso il percorso di Carrie ancora più complesso.

L’evoluzione di Carrie dopo la perdita

Dopo la morte di Mr Big, Carrie si trova a dover affrontare una serie di sfide emotive e relazionali. La narrazione si concentra sulla sua lotta per riprendere in mano la propria vita, cercando di rimediare agli errori del passato e di scoprire nuove opportunità. La terza stagione, recentemente disponibile in Italia su Sky e NOW, ha mostrato come Carrie stia cercando di ricostruire la propria esistenza, ma il peso della perdita di Big rimane un tema ricorrente.

Kristin Davis ha messo in evidenza come il pubblico non possa semplicemente dimenticare un evento così traumatico. La morte di Mr Big ha avuto un impatto profondo non solo sulla protagonista, ma anche sugli spettatori, che si sono affezionati a lui nel corso degli anni. La serie, pur cercando di mantenere il tono leggero e divertente che ha caratterizzato “Sex and the City”, si trova a dover affrontare una realtà più cupa e complessa.

Le riflessioni di Sarah Jessica Parker

Anche Sarah Jessica Parker ha condiviso le sue emozioni riguardo alla morte di Mr Big, descrivendo l’evento come “davvero difficile, sia a livello professionale che personale”. Parker ha sottolineato l’importanza del personaggio di Big nella vita di Carrie, definendolo una delle “arterie principali” della storia. La sua dipartita ha segnato un cambiamento radicale, costringendo Carrie a riconsiderare le sue priorità e il suo approccio all’amore.

L’attrice ha anche riflettuto sulla natura complessa della relazione tra Carrie e Big, descrivendola come un mix di romanticismo e disastro. Questa dualità ha reso la loro storia d’amore affascinante e, allo stesso tempo, problematica. La serie ha sempre esplorato le sfide delle relazioni e la morte di Big ha amplificato queste tematiche, portando a una narrazione più profonda e sfumata.

In sintesi, “And Just Like That” continua a suscitare dibattiti e emozioni forti tra i fan, mentre i personaggi cercano di affrontare il dolore e le sfide della vita in un contesto che rimane intriso di nostalgia e complessità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!