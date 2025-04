La morte di Joel in The Last of Us 2: un confronto con la tragica fine di Glenn in The Walking Dead

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il secondo episodio della seconda stagione di “The Last of Us” ha presentato uno dei momenti più scioccanti e drammatici dell’intera serie, ispirato al videogioco da cui è tratto. La scena della morte di Joel, brutalmente ucciso da Abby, ha suscitato forti emozioni tra i fan, richiamando alla mente un’altra morte memorabile e controversa: quella di Glenn nel primo episodio della settima stagione di “The Walking Dead”. In questo articolo, esploreremo le somiglianze e le differenze tra questi due eventi tragici, analizzando l’impatto che hanno avuto sul pubblico.

La morte di Joel: un momento chiave in The Last of Us

Nel secondo episodio della seconda stagione di “The Last of Us”, la morte di Joel rappresenta un punto di svolta cruciale nella narrazione. La scena, sebbene adattata con alcune modifiche significative da Neil Druckmann e Craig Mazin, mantiene intatto il suo potere emotivo. La brutalità con cui Joel viene ucciso da Abby, utilizzando una mazza da golf, è un momento che colpisce profondamente gli spettatori. La rappresentazione della violenza è intensa, e il dolore di Ellie, costretta a assistere impotente alla morte del suo protettore, amplifica ulteriormente l’impatto della scena.

Questo evento non è solo un cambiamento narrativo, ma anche una riflessione sulla natura della vendetta e delle conseguenze delle azioni umane in un mondo post-apocalittico. La morte di Joel segna l’inizio di un ciclo di violenza che avrà ripercussioni su tutti i personaggi coinvolti, rendendo il racconto ancora più avvincente e complesso.

Il confronto con la morte di Glenn in The Walking Dead

La morte di Glenn, avvenuta nel primo episodio della settima stagione di “The Walking Dead”, è un’altra scena che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan. Ucciso da Negan con la sua iconica mazza da baseball, Lucille, Glenn rappresenta un simbolo di speranza e resilienza, la cui morte ha scatenato una reazione immediata e violenta tra i fan. Entrambe le morti, quella di Joel e quella di Glenn, avvengono per mano di esseri umani in un contesto di caos e disperazione, sottolineando la fragilità della vita in un mondo dominato dagli zombi.

La brutalità della morte di Glenn, avvenuta quasi dieci anni fa, ha suscitato forti polemiche, con molti spettatori che hanno ritenuto la scena eccessivamente violenta. Questo ha portato a un dibattito acceso tra i fan, alcuni dei quali hanno minacciato di abbandonare la serie. La morte di Joel, pur essendo stata adattata per la televisione, ha riacceso queste stesse discussioni, dimostrando quanto la violenza possa influenzare la percezione del pubblico nei confronti delle serie.

Le reazioni del pubblico e l’impatto emotivo

Le reazioni del pubblico alle morti di Joel e Glenn sono state intense e polarizzanti. Un sondaggio condotto da TVLine ha rivelato che, al momento, la morte di Glenn è considerata la più traumatica, con il 57,53% dei voti a favore. Già nel 2016, il 54% dei lettori di TVLine aveva giudicato la morte di Glenn come un momento eccessivamente esplicito e violento. Questo dimostra come la rappresentazione della violenza nelle serie TV possa influenzare profondamente l’esperienza degli spettatori.

Entrambi gli eventi hanno generato discussioni accese sui social media, con i fan che si sono divisi tra chi ha apprezzato la scelta narrativa e chi l’ha considerata gratuita. La morte di Joel, pur essendo recente, ha già iniziato a suscitare reazioni simili, portando i fan a riflettere su cosa significhi veramente la violenza in un contesto narrativo.

In definitiva, sia la morte di Joel in “The Last of Us” che quella di Glenn in “The Walking Dead” rappresentano momenti chiave nelle rispettive narrazioni, evidenziando le conseguenze della violenza e il dolore che essa porta con sé. Questi eventi non solo hanno segnato le trame delle serie, ma hanno anche lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva degli spettatori.

