La melodia di Through the Valley segna un momento cruciale in The Last of Us – Parte II

L’episodio 2×02 della serie live-action “The Last of Us” di HBO ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan, grazie a una combinazione di emozioni intense e dettagli significativi che richiamano il videogioco originale. Tra i momenti più memorabili, spicca la reinterpretazione della canzone “Through the Valley“, eseguita da Ashley Johnson, l’attrice che ha dato vita a Ellie nel videogioco. Questa scelta musicale non è solo un omaggio, ma un vero e proprio legame tra le due narrazioni, che amplifica l’impatto emotivo della trama.

L’importanza della musica nella narrazione

La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle opere di narrativa, e “The Last of Us” non fa eccezione. La canzone “Through the Valley“, composta da Shawn James, è diventata un simbolo di dolore e resilienza all’interno dell’universo di “The Last of Us“. La sua prima apparizione nel videogioco avviene nel secondo capitolo, quando Ellie ascolta il brano con le cuffie mentre Joel le porge una chitarra. Questo momento rappresenta non solo un legame tra i due personaggi, ma anche un’introduzione ai temi di solitudine e sopravvivenza che permeano l’intera storia.

La versione interpretata da Ashley Johnson, che chiude l’episodio 2×02, non è una semplice cover, ma un’espressione profonda del viaggio emotivo di Ellie. La sua voce, carica di nostalgia e malinconia, accompagna i titoli di coda, lasciando gli spettatori con una sensazione di attesa e inquietudine. La scelta di posizionare questa canzone alla fine dell’episodio serve a sottolineare l’importanza del legame tra Ellie e Joel, proprio nel momento in cui il loro rapporto subisce una trasformazione drammatica.

La morte di Joel e le sue conseguenze

Uno dei momenti più scioccanti della serie è la morte di Joel, avvenuta in un contesto che ha colto di sorpresa molti spettatori. Questo evento segna una svolta cruciale nella storia, poiché Ellie si trova a dover affrontare non solo la perdita del padre, ma anche le conseguenze di una vendetta imminente. La canzone “Through the Valley” diventa così un simbolo di questo dolore, fungendo da ponte tra il passato e il futuro della protagonista.

La scena della morte di Joel è stata costruita con grande attenzione ai dettagli, creando un’atmosfera di tensione e vulnerabilità. Gli spettatori sono stati portati a vivere il momento in modo intenso, grazie anche alla colonna sonora che accompagna l’azione. La scelta di mostrare Ellie mentre affronta questa tragedia rende il suo percorso di vendetta ancora più significativo, poiché il pubblico è già investito emotivamente nel suo viaggio.

Aspettative per il futuro della serie

Con la morte di Joel, le aspettative per il proseguimento della serie sono alle stelle. Gli spettatori sono ansiosi di scoprire come Ellie affronterà il suo nuovo destino e quali strade intraprenderà nella sua ricerca di vendetta. La narrazione si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti emotivi, mantenendo alta l’attenzione su un tema centrale: la lotta tra amore e vendetta.

La serie “The Last of Us” continua a dimostrare la sua capacità di intrecciare emozioni e narrazione in modo avvincente. La musica, in particolare, gioca un ruolo chiave nel rafforzare i legami tra i personaggi e nel trasmettere i temi universali del dolore e della sopravvivenza. Con ogni episodio, il pubblico viene immerso in un mondo complesso e affascinante, dove ogni nota e ogni parola contano. La strada di Ellie è solo all’inizio, e i fan non vedono l’ora di seguire il suo cammino.

