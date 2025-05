La mamma del Cardinale Pizzaballa sorprende in diretta: la sua saggezza conquista il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, si è discusso dell’elezione del nuovo Papa, un evento di grande rilevanza per la comunità cattolica e non solo. Durante la trasmissione, la conduttrice ha avuto l’opportunità di intervistare la mamma del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, uno dei candidati in lizza per il ruolo di Pontefice. La signora ha condiviso un momento toccante, rivelando di non essere riuscita a riabbracciare il figlio a causa dei suoi impegni, dimostrando una comprensione e una saggezza che hanno colpito non solo la Balivo, ma anche il pubblico a casa.

La lezione di vita della mamma del Cardinale

Durante il collegamento, la mamma del Cardinale Pizzaballa ha espresso una serenità che ha sorpreso la conduttrice. Caterina Balivo ha raccontato di come la signora abbia affrontato la situazione con grande maturità, affermando che se il figlio non era potuto tornare, era perché aveva impegni importanti da svolgere. Queste parole hanno colpito profondamente la Balivo, che ha riconosciuto di aver ricevuto una lezione di vita. “La signora è deliziosa e mi ha dato una grande lezione… Io avrei voluto vedere mio figlio… Invece lei ha detto che ‘se non poteva venire vuol dire che ha delle cose importanti da fare e doveva partire'”, ha commentato la conduttrice, visibilmente colpita dalla saggezza della madre.

La capacità di accettare le scelte e le responsabilità del figlio ha reso il momento particolarmente emozionante, dimostrando come l’amore materno possa manifestarsi anche attraverso la comprensione delle esigenze professionali e spirituali dei propri cari.

Opinioni sul nuovo Papa: la saggezza della signora Pizzaballa

Successivamente, Caterina Balivo ha chiesto alla mamma del Cardinale Pizzaballa un’opinione sul nuovo Papa, eletto il giorno precedente. La signora ha risposto con una riflessione che ha lasciato senza parole la conduttrice. “Questo nuovo Papa l’ho visto come lo hanno visto tutti gli altri… Bisognerà che passi un po’ di tempo per capire com’è… All’inizio è un po’ difficile per tutti… Tuttavia se l’hanno scelto è perché andrà bene”, ha affermato. Le sue parole hanno suscitato applausi in studio, evidenziando la sua capacità di guardare oltre le prime impressioni e di avere fiducia nel processo di selezione del Pontefice.

Questo scambio ha messo in luce non solo la saggezza della madre, ma anche l’importanza di avere una visione aperta e paziente nei confronti delle nuove figure di leadership, specialmente in un contesto così significativo come quello della Chiesa cattolica.

Ascolti in crescita per “La volta buona”

Il programma “La volta buona” ha registrato ascolti notevoli, confermandosi come una delle trasmissioni più seguite del pomeriggio. La puntata di ieri ha attirato 1 milione e 655 mila spettatori nella prima parte, con uno share del 14.96%, mentre la seconda parte ha visto la partecipazione di 1 milione e 540 mila telespettatori, raggiungendo un share del 18.23%. Questi risultati sono particolarmente significativi, considerando che il programma ha subito una trasformazione rispetto alla scorsa edizione, ottenendo un’accoglienza positiva da parte del pubblico.

Inoltre, il successo del programma è stato ulteriormente evidenziato dai buoni ascolti del “best of”, che ha temporaneamente sostituito “Il Paradiso delle signore”. La trasmissione ha saputo attrarre un pubblico sempre più numeroso, dimostrando la sua capacità di adattarsi e rispondere alle esigenze degli spettatori, mentre si prepara a chiudere la stagione a fine giugno, un mese oltre le previsioni iniziali.

