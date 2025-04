La generazione z e il cinema: i gusti delle nuove generazioni nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un recente studio del National Research Group ha messo in luce le preferenze cinematografiche della Generazione Z, rivelando tendenze inaspettate. Nonostante la loro crescita nell’era digitale, i giovani nati tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2010 dimostrano un’affinità sorprendente per attori di generazioni passate, mantenendo un legame forte con le star che hanno segnato la storia del cinema.

I volti amati dalla generazione z nel 2025

Il National Research Group ha condotto un’analisi approfondita sulla popolarità delle celebrità di Hollywood, segmentando il pubblico in base all’età. L’ultima edizione del sondaggio, aggiornata per il 2025, ha fornito un quadro dettagliato delle preferenze dei giovani tra i 12 e i 27 anni. I risultati mostrano che, tra le 25 celebrità più amate dalla Gen Z, solo sette hanno meno di 40 anni. Questo dato è particolarmente significativo, considerando che la maggior parte degli idoli di questa generazione ha superato i 25 anni.

Tra i nomi più noti, spiccano figure come Zendaya, Tom Holland, Ariana Grande, Jenna Ortega e Florence Pugh, che rappresentano le nuove leve del cinema, ma la lista è dominata da attori più maturi. Questo fenomeno suggerisce una curiosa nostalgia e un apprezzamento per le carriere consolidate, evidenziando un contrasto tra le aspettative generazionali e le scelte di intrattenimento.

La classifica delle star più popolari

La lista delle celebrità più amate dalla Generazione Z nel 2025 presenta alcune sorprese. Ecco i dettagli delle posizioni aggiornate rispetto al 2024:

Dwayne “The Rock” Johnson

Ryan Reynolds

Kevin Hart

Tom Cruise

Adam Sandler

Brad Pitt

Zendaya

Denzel Washington

Keanu Reeves

Leonardo DiCaprio

Johnny Depp

Will Smith

Tom Holland

Robert Downey Jr.

Scarlett Johansson

Timothée Chalamet

Tom Hanks

Margot Robbie

Ariana Grande

Jenna Ortega

Chris Hemsworth

Jim Carrey

Angelina Jolie

Mark Wahlberg

Florence Pugh

Tra i risultati, emergono alcuni trend interessanti. Timothée Chalamet, Ariana Grande e Florence Pugh hanno registrato incrementi notevoli nelle loro posizioni, segnalando un crescente apprezzamento da parte della Generazione Z. Al contrario, attori come Robert Downey Jr. e Johnny Depp hanno visto una diminuzione della loro popolarità, suggerendo che il pubblico giovanile potrebbe essere alla ricerca di nuove icone.

Il ritorno dei veterani del cinema

Un aspetto affascinante di questo studio è il ritorno in auge di alcuni attori veterani. Jim Carrey e Mark Wahlberg, ad esempio, hanno scalato diverse posizioni nella classifica, dimostrando che la Generazione Z non disdegna le star che hanno fatto la storia del cinema. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito a una rivalutazione delle loro opere passate e a un rinnovato interesse per i film che hanno segnato le loro infanzie.

Nonostante la predilezione per attori più maturi, la Generazione Z mantiene un forte legame anche con le giovani celebrità. Nomi come Zendaya, Tom Holland, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jenna Ortega e Florence Pugh risultano particolarmente amati tra i ragazzi e le ragazze di questa fascia d’età, evidenziando un equilibrio tra il nuovo e il classico nel panorama cinematografico attuale.

La Generazione Z, quindi, si dimostra un pubblico eterogeneo, capace di apprezzare sia le star consolidate che le nuove promesse del grande schermo, creando un mix affascinante di gusti e preferenze che continuerà a evolversi negli anni a venire.

