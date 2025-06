La FOX cancella due crime drama: addio a The Cleaning Lady e Alert: Missing Persons Unit

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La FOX ha recentemente annunciato la cancellazione di due delle sue serie più seguite, i crime drama The Cleaning Lady e Alert: Missing Persons Unit. Questa decisione, attesa da molti, è stata comunicata nella tarda serata di ieri, suscitando reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori. Entrambi i programmi non riuscivano a raggiungere ascolti sufficienti a giustificare un ulteriore investimento da parte della rete.

I dettagli delle cancellazioni

The Cleaning Lady, con Élodie Yung nel ruolo di Thony De La Rosa, ha chiuso i battenti dopo quattro stagioni. La trama seguiva la storia di una dottoressa cambogiana che, giunta negli Stati Uniti per salvare il figlio malato, si è trovata costretta a infrangere la legge per sopravvivere. La serie ha registrato una media di 1,67 milioni di spettatori, inclusi gli ascolti in differita, segnando un calo del 13% rispetto alla stagione precedente. Questo dato ha contribuito alla decisione della FOX di non rinnovare la serie per una nuova stagione, nonostante il suo potenziale narrativo e i temi trattati.

Dall’altra parte, Alert: Missing Persons Unit, incentrato sull’unità del Dipartimento di Polizia di Philadelphia dedicata alle persone scomparse, ha visto un leggero successo con 2,16 milioni di spettatori settimanali. Tuttavia, anche questo drama ha subito un calo del 12% rispetto alla stagione passata. La storia, che ha coinvolto il detective interpretato da Scott Caan, ha toccato temi delicati e attuali, ma non è riuscita a mantenere l’attenzione del pubblico necessaria per garantire un rinnovo.

Le conseguenze per la programmazione della FOX

Con la cancellazione di The Cleaning Lady e Alert: Missing Persons Unit, la FOX si trova ora a dover affrontare una programmazione con poche certezze. Le uniche serie rimaste con un destino incerto sono il crime drama antologico Accused e la comedy animata The Great North. Accused ha mostrato performance migliori rispetto alle due serie cancellate, ma si trova comunque nelle ultime posizioni tra i sette drama attualmente in onda sulla rete.

Questa situazione si complica ulteriormente considerando che la FOX ha già cancellato Rescue: HI-Surf dopo una sola stagione e ha concluso 9-1-1: Lone Star dopo cinque stagioni. La rete dovrà ora riflettere attentamente sulle prossime mosse, valutando quali nuove proposte potrebbero attrarre nuovamente il pubblico e risollevare gli ascolti.

L’analisi del mercato televisivo

Le cancellazioni di The Cleaning Lady e Alert: Missing Persons Unit non sono eventi isolati, ma si inseriscono in un contesto più ampio di cambiamenti nel mercato televisivo. Negli ultimi anni, molte reti hanno dovuto affrontare sfide significative legate alla concorrenza delle piattaforme di streaming e all’evoluzione delle abitudini di visione del pubblico. La FOX, come altre reti tradizionali, sta cercando di adattarsi a queste nuove dinamiche, ma le scelte di programmazione devono essere sempre più strategiche.

Le serie che non raggiungono ascolti soddisfacenti vengono rapidamente messe da parte, mentre le produzioni che riescono a catturare l’attenzione del pubblico si affermano come punti di riferimento. Questo scenario richiede alle reti di investire in contenuti di qualità e di innovare continuamente per mantenere il proprio pubblico. La cancellazione di due serie come The Cleaning Lady e Alert: Missing Persons Unit evidenzia l’importanza di ascolti solidi e di una narrazione coinvolgente per la sopravvivenza nel competitivo panorama televisivo attuale.

