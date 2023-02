La foto spia che ha fatto pensare al ritorno di Ciro in “Mare Fuori”

Senza alcuna ombra di dubbio, “Mare Fuori” è una delle serie tv più amate e seguite del momento. Nel corso delle ultime ore, sono emerse alcune indiscrezioni sul web in merito al scioccante ritorno di Ciro Ricci nella quarta stagione della celebre fiction diventata ormai un vero e proprio successo mondiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ciro Ricci si renderà protagonista di un clamoroso ritorno in Mare Fuori? Alcuni rumors, i quali si fanno sempre più insistenti, potrebbero confermare tale ipotesi. Nel dettaglio, a far emergere lo scoop in questione, sono stati alcuni indizi che hanno catturato l’attenzione dei fan. Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, andiamo ad analizzare l’ultima scena della terza stagione della fiction.

L’incontro nascosto tra Carmine e Rosa è venuto a galla grazie ad un intercettazione di Don Salvatore. Infatti, l’uomo, non essendosi fidato delle parole di sua figlia, ha deciso di seguirla. Alla luce di questo, il diretto interessato ha invitato Rosa Ricci a scegliere tra la famiglia e l’amore. Ad un certo punto, viene udito un colpo di pistola ma non viene rivelato chi è il responsabile tantomeno chi viene colpito.

Una scena del genere ha sollevato la curiosità di molti fan. I telespettatori si sono insospettiti dinnanzi ad una foto apparsa sul web in cui appare Giacomo Giorgio, colui che interpreta a Ciro Ricci, nello stesso luogo in cui è stata girata la scena in questione. Secondo alcuni si tratterebbe semplicemente di una coincidenza mentre altri sostengono che si tratti di un vero e proprio retroscena sul ritorno di personaggio nella quarta stagione della serie tv.

Tuttavia a svelare un’altra versione dei fatti ci ha pensato Davide Maggio. Secondo quanto riportato dalla produzione, la fiction sarebbe caratterizzata da due finali di stagioni distinti ma il giornalista ha smentito il ritorno di Ciro in entrambi i copioni. Non è tutto. Sembra anche che la sceneggiatura delle nuove puntate dovrebbe essere già terminata.