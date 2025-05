La finale di The Couple: data e dettagli sul gran finale del reality show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple – Una Vittoria Per Due” ha finalmente annunciato la data della sua attesissima finale, un evento che segna la conclusione di una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Antonino Spinalbese, uno dei protagonisti, attende con ansia di tornare a casa dalla sua famiglia, e potrebbe farlo già domenica 11 maggio, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata. La semifinale, che si preannuncia intensa, si svolgerà domani, 4 maggio, e promette di riservare sorprese.

Il percorso verso la semifinale

Fino ad ora, il format ha visto l’eliminazione di una sola coppia, quella delle Veline, lasciando in gara altre sei coppie. Durante la semifinale, si prevede che altre tre coppie dovranno lasciare il gioco, aumentando la tensione tra i concorrenti. Le coppie ancora in competizione includono le sorelle Testa, le sorelle Boccoli, i fratelli Mileto, Pierangelo con Jasmine, Laura con Giorgia, Manila con Stefano e Antonino con Andrea. La lotta per il milione di euro in palio si fa sempre più serrata, e i concorrenti sono pronti a tutto pur di conquistare la vittoria.

Ascolti e performance del programma

L’andamento degli ascolti di “The Couple” ha mostrato un interesse variabile da parte del pubblico. La prima puntata ha registrato 2.234.000 telespettatori, con uno share del 18,55%, un esordio promettente. Tuttavia, il secondo episodio ha visto un calo significativo, con 1.557.000 spettatori e il 13% di share. La terza puntata ha continuato questa tendenza, scendendo ulteriormente a 1.328.000 telespettatori e il 10,9% di share. Questi dati suggeriscono una flessione nell’interesse del pubblico, che potrebbe influenzare le decisioni future della rete.

Un confronto con Star In The Star

Il destino di “The Couple” ricorda in parte quello di “Star In The Star”, un altro reality show condotto da Ilary Blasi, che ha chiuso i battenti dopo appena cinque puntate. I dati di ascolto di “Star In The Star” mostrano un andamento simile, con la prima puntata che ha attratto 1.947.000 telespettatori e uno share dell’11,02%, seguito da un leggero incremento nella seconda puntata, ma con un calo costante nelle successive. La quinta puntata ha visto un picco di 2.057.000 telespettatori, ma non è bastato a salvare il programma dalla cancellazione.

Le aspettative per la finale

Con la finale di “The Couple” alle porte, le aspettative sono alte. Il pubblico attende di scoprire chi avrà la meglio tra le coppie rimaste in gara e se il milione di euro sarà assegnato a una delle formazioni ancora in competizione. La semifinale di domani rappresenta un momento cruciale, che potrebbe determinare il futuro del programma e l’interesse del pubblico verso questa tipologia di format. La tensione è palpabile, e i concorrenti sono pronti a dare il massimo per conquistare la vittoria finale.

