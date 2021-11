La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: on line poster e trailer

É disponibile il nuovo trailer e il poster di “La fiera delle illusioni – After Alley“, ultima fatica di Guillermo Del Toro, interpretato da un cast d’eccezione composto tra gli altri da: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn.

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: chiaroveggenza e truffa

“La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley”, diretto dal premio Oscar® Guillermo del Toro e scritto dallo stesso del Toro insieme a Kim Morgan uscirà nelle sale italiane il 27 gennaio.

Stanton Carlisle è un uomo carismatico, ma assai sfortunato. Quando in un luna park itinerante entra in contatto con la chiaroveggente Zeena e il suo ex marito mentalista Pete crede che la strada verso il successo sia per lui spianata. Carlisle infatti pensa di poter truffare la ricca élite newyorkese proprio fingendosi veggente. Supportato da Molly, Stanton cerca di derubare un magnate molto pericoloso, aiutato da un psichiatra pericolosa, che tuttavia potrebbe diventare per lui la sua peggior nemica.

Dal trailer e dalle immagini del film sembra chiaro l’omaggio che Guillermo del Toro intende rendere al noir del romanzo originale, pubblicato per la prima volta nel 1946.

Regia e Cast

L’acclamato regista messicano Guillermo Del Toro torna a dirigere una pellicola dopo il fantastico “La forma dell’acqua” del 2017, premiato con il Leone d’oro al Miglior Film al Festival di Venezia 2017, e con quattro Premi Oscar (miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora), su tredici candidature.

Nella pellicola Bradley Cooper interpreta Stenton, affiancato da Rooney Mara nei panni di Molly e Cate Blanchett in quelli della psichiatra. Toni Collette e David Strathairn sono rispettivamente la chiaroveggente Zeena e il suo ex marito mentalista Pete. Infine Richard Jenkins ricopre il ruolo del magnate che Carlisle intende truffare.

Roberta Rosella

19/11/2021