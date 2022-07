La fantastica signora Maisel 5: dal set Milo Ventimiglia e Rachel Brosnahan

Le riprese della stagione 5 della serie “La fantastica signora Maisel” sono ufficialmente in corso e dal set arrivano nuove foto che mostrano Milo Ventimiglia mentre sta girando alcune scene insieme alla protagonista Rachel Brosnahan.

“La fantastica signora Maisel”, è in arrivo la quinta stagione

Nelle puntate precedenti la star di “Una Mamma per Amica” aveva fatto un breve cameo nel ruolo di un uomo sposato che Midge incontrava al parco e con cui iniziava una relazione senza sapere che fosse sposato.

Ecco gli scatti dal set:

Rachel Brosnahan è fantastica davvero in questo meraviglioso completo rosso.

Nel cast dell’ultima stagione della serie creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino torneranno anche Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, e Kevin Pollak.

Milo Ventimiglia, che ha recentemente concluso la sua esperienza con la serie “This Is Us”, ha più volte ribadito che sarebbe sempre disposto a collaborare con i coniugi Palladino dopo aver lavorato con loro sul set di “Una Mamma per Amica”, che gli ha regalato la popolarità internazionale e il primo ruolo veramente importante della sua carriera.

La quinta stagione de “La fantastica signora Maisel” sarà anche l’ultima. Mentre su Prime Video debutta il quarto capitolo della serie (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), il servizio di video in streaming ha annunciato che la comedy di Amy Sherman-Palladino si concluderà con la stagione numero cinque.

Nel finale di stagione abbiamo lasciato la nostra eroina Midge alle prese con una ristabilita vita domestica e un nuovo slancio professionale. Dopo l’esperienza sul palco di Baldwin, ha infatti capito che deve mirare ad avere uno show tutto suo in cui dire quello che vuole, come vuole. Susie è scettica, soprattutto perché Midge è una donna in un mondo di uomini, che comunque arrancano per il successo, e ha una lingua tagliente che non è di aiuto per rimediare gli ingaggi che vorrebbe.

Staremo a vedere cosa s’inventerà la nostra amata comica per quest’ultima grande performance.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Twitter

Mina Franza

06/0772022