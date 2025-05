La Disney celebra la Festa della Mamma, ma alcuni personaggi iconici mancano all’appello

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Festa della Mamma è un’occasione speciale che la Disney ha voluto celebrare con un tributo alle madri più iconiche dei suoi Classici Animati. Tuttavia, la celebrazione del 2025 ha sollevato un polverone tra i fan, che hanno notato l’assenza di alcune figure materne molto amate. Questo articolo esplorerà i dettagli di questa iniziativa e le reazioni del pubblico.

Celebrazione della Festa della Mamma da parte della Disney

Nella giornata di domenica 11 maggio 2025, la Disney ha pubblicato sui suoi canali social una serie di post dedicati alle madri dei suoi film d’animazione. L’iniziativa ha incluso immagini e video di personaggi femminili che hanno avuto un ruolo significativo nelle storie, dal 1942 fino al 2021. L’intento era quello di onorare queste figure materne, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori. Tra le madri celebrate ci sono Julieta di “Encanto”, Virana di “Raya e l’ultimo drago”, Sina di “Oceania” e la regina Iduna di “Frozen”, fino alla madre di Bambi.

Tuttavia, nonostante la varietà di personaggi presentati, molti fan hanno notato delle mancanze clamorose. La Disney, pur avendo una ricca tradizione di madri nei suoi film, ha omesso alcune figure che avrebbero meritato di essere incluse in questa celebrazione.

Le madri dimenticate: un’assenza che fa discutere

Tra le madri che non sono state menzionate nei post, spiccano due nomi in particolare: Mrs Jumbo, la madre di Dumbo, e Sarabi, la madre di Simba ne “Il Re Leone”. Entrambi i personaggi sono centrali nelle loro rispettive storie e hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo dei protagonisti. Mrs Jumbo, in particolare, è una figura che incarna l’amore incondizionato e la protezione materna, mentre Sarabi rappresenta la forza e la resilienza di una madre che affronta le avversità.

In aggiunta a queste due figure iconiche, i fan hanno anche sottolineato l’assenza di Kanga, la madre di Roo nel mondo di Winnie the Pooh. Sebbene Kanga non sia famosa come Mrs Jumbo o Sarabi, rappresenta comunque un’importante figura materna nel contesto delle storie di Pooh e dei suoi amici.

Queste omissioni hanno suscitato un acceso dibattito tra i fan sui social media, con molti che si sono chiesti come la Disney possa aver trascurato personaggi così significativi in un momento dedicato alla celebrazione delle madri.

Le reazioni del pubblico e il futuro della Disney

Le reazioni alla celebrazione della Festa della Mamma da parte della Disney sono state varie. Mentre alcuni fan hanno apprezzato il riconoscimento delle madri presenti nei post, altri hanno espresso delusione per le figure che sono state escluse. Questa situazione ha portato a una riflessione più ampia su come la Disney gestisce il suo patrimonio di personaggi e storie, e su come le scelte di marketing possano influenzare la percezione del pubblico.

In un momento in cui la Disney sta cercando di rinnovare il suo catalogo e attrarre nuove generazioni di spettatori, è fondamentale che l’azienda consideri anche le aspettative dei fan di lunga data. La mancanza di alcune madri iconiche potrebbe essere vista come un’opportunità persa per connettersi con un pubblico che ha cresciuto con questi personaggi e che desidera vederli riconosciuti.

Per il resto del 2025, la Disney ha in programma di continuare a espandere il suo universo cinematografico, con nuove uscite e sequel di film amati. “Oceania 2”, ad esempio, è già uno dei titoli più attesi e promette di portare avanti la tradizione di storie coinvolgenti e personaggi memorabili. La Disney dovrà tenere conto delle reazioni del pubblico e delle aspettative, affinché le celebrazioni future possano essere più inclusive e rappresentative del suo vasto patrimonio narrativo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!