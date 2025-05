La debuttante Laura conquista il tavolo Ghigliottina a L’Eredità del 14 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella puntata di mercoledì 14 maggio 2025 del noto quiz televisivo L’Eredità, condotto da Marco Liorni, si è assistito a un’emozionante sfida tra concorrenti, culminata con la vittoria della debuttante Laura. Questo episodio ha visto la partecipazione di diversi concorrenti, tra cui un anestesista, una dottoranda e un disegnatore meccanico, rendendo la serata ricca di colpi di scena e sorprese.

I concorrenti della puntata

Nella puntata di L’Eredità, il conduttore Marco Liorni ha dato il benvenuto al campione Marco, che ha affrontato una serie di sfide contro i debuttanti. Tra di loro si è distinto Anio, un anestesista proveniente da Livorno, e Martina, una dottoranda in Scienze Chimiche di Torino. Un altro concorrente, Gianluca, disegnatore meccanico di Piacenza, ha partecipato su invito della moglie, mentre Laura, psicoterapeuta di Palermo, ha fatto il suo debutto nel programma. La varietà delle professioni e delle provenienze dei concorrenti ha reso la competizione ancora più interessante.

Svolgimento della puntata

La puntata ha preso avvio con il gioco “C’è o non c’è“, in cui i concorrenti si sono sfidati per evitare l’eliminazione. Anio e Gianluca si sono trovati a rischio, mentre Veronica ha dovuto affrontare una sfida decisiva. Marco, il campione, ha scelto di far competere Anio e Gianluca, e alla fine è stato Anio a dover lasciare il programma. Successivamente, il gioco “Chi come cosa” ha visto Veronica in difficoltà, mentre Laura ha dimostrato le sue abilità vincendo contro di lei.

Il momento clou della puntata è arrivato con il gioco delle date, dove Laura ha affrontato Martina e ha trionfato nuovamente. La tensione è aumentata con “La Scossa“, un gioco condotto dalla Professoressa Linda, incentrato sulla cartomanzia. Qui, Gianluca ha avuto l’opportunità di sfidare Marco in un’emozionante sfida di 60 secondi.

Il finale e la vittoria di Laura

La puntata si è conclusa con il Triello, dove si sono sfidati Biancamaria, Marco e Laura. Biancamaria ha avuto accesso ai 100 secondi con Laura, ma è stata quest’ultima a prevalere, guadagnandosi così un posto al tavolo Ghigliottina. Il montepremi iniziale era di 185.000 euro, ma alla fine è sceso a 23.125 euro. Durante il gioco, Laura ha ricevuto cinque parole indizio: Creta, Luca, Rana, Tifoso e Testa. Nonostante i suoi sforzi, la campionessa ha scritto “statua“, mentre la parola vincente era “toro“.

Questa puntata ha messo in evidenza non solo le abilità dei concorrenti, ma anche l’emozione e la suspense che caratterizzano L’Eredità, rendendola un appuntamento imperdibile per gli appassionati del quiz.

