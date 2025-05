La curiosa scena tagliata di Dandadan: Aleks Le svela il segreto di Jiji

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel mondo dell’animazione, le sorprese non mancano mai, e il recente racconto di Aleks Le, il doppiatore inglese di Jiji in Dandadan, ne è un esempio lampante. Durante un’intervista, Le ha rivelato un retroscena affascinante riguardante una scena mai andata in onda nel primo episodio dell’anime. Questa rivelazione ha catturato l’attenzione dei fan, soprattutto in vista dell’imminente arrivo della seconda stagione e di un film dedicato alla serie.

La scena inedita di Jiji e la sigla “Otonoke“

Nel contesto di Dandadan, un anime che mescola elementi di commedia, azione e surrealismo, si è scoperto che una scena in cui Jiji canta la sigla “Otonoke” era stata originariamente registrata. Aleks Le ha spiegato che, durante le sessioni di doppiaggio, il suo personaggio avrebbe dovuto esibirsi in una versione personale del brano, che è diventato un vero e proprio fenomeno nel 2024. “È stata l’unica improvvisazione che non è finita nella prima stagione,” ha dichiarato Le, evidenziando l’importanza di quel momento creativo. La canzone, firmata dal duo giapponese Creepy Nuts, ha riscosso un enorme successo, ma la scena in cui Jiji la interpreta è stata scartata.

La decisione di non includere la scena

La scelta di escludere questa sequenza non è stata presa alla leggera. Secondo Le, il regista Alex e il team di produzione hanno valutato attentamente il contesto della serie. “Era venuta benissimo,” ha affermato il doppiatore, “ma poi ci siamo detti: ‘Beh, è troppo meta. Non avrebbe molto senso qui.’ Così abbiamo deciso di lasciarla fuori.” Questa riflessione ha portato a una decisione che, sebbene possa sembrare deludente per i fan, dimostra l’attenzione e la cura con cui viene realizzato il progetto.

L’attesa per la seconda stagione e il film

Il tempismo della rivelazione di Aleks Le è significativo, poiché coincide con l’attesa per la seconda stagione di Dandadan, prevista per il 3 luglio su Crunchyroll e Netflix. Inoltre, il film Dandadan: Evil Eye, una compilation dei primi tre episodi, sarà disponibile dal 4 giugno. Questa strategia di marketing ha già acceso l’entusiasmo tra i fan, che sperano di vedere nuove avventure e colpi di scena. Anche se la canzone di Jiji non sarà presente nella serie, Le ha espresso la sua intenzione di condividere il brano online, offrendo ai fan un piccolo regalo che celebra l’assurdo e l’eccentrico mondo di Dandadan.

In questo contesto, la curiosità per il futuro della serie cresce, alimentata da queste rivelazioni e dall’anticipazione di ciò che verrà. La comunità di fan è già in fermento, pronta a scoprire le novità e a immergersi nuovamente nell’universo di Dandadan, dove l’impossibile diventa realtà e ogni episodio è un viaggio tra il fantastico e il comico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!