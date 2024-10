La creazione della scena finale del trailer di Joker: Folie à Deux raccontata dal regista Todd Phillips

Joker: Folie à Deux, il nuovo capitolo della saga dedicata al celebre villain dei fumetti, ha già attirato l’attenzione del pubblico, in particolare per il suo primo trailer avvincente. Tra le immagini iconiche che emergono, una scena ha catturato l’immaginazione: Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, mette il suo sorriso, creato con il rossetto di Harley Quinn, sul vetro della prigione di Arkham. Questo momento è il risultato di un’attenta pianificazione e di un lavoro meticoloso, come spiegato dal regista Todd Phillips durante una recente intervista.

L’idea originale e la genesi della scena

Durante una conversazione con Kevin McCarthy, Todd Phillips ha rivelato che la scena finale del trailer non era presente nella sceneggiatura originale. Inizialmente, il regista stava cercando di trovare un modo per chiudere il trailer in modo che riflettesse l’essenza del Joker e il suo legame con Harley Quinn. “Ho pensato che, forse, Harley avrebbe potuto tenere un rossetto nella sua borsa”, ha spiegato Phillips, aggiungendo che ha chiesto a Phoenix la sua opinione, temendo che l’idea potesse risultare eccessivamente forzata o “cringe”.

La reazione positiva di Joaquin Phoenix ha spinto il team a esplorare ulteriormente l’idea. Lawrence Sher, il direttore della fotografia, ha supportato la decisione di girare la scena, suggerendo che anche se si fosse rivelata inefficace, sarebbe stato meglio provarci piuttosto che lasciare la questione irrisolta. Tuttavia, come ha affermato Phillips, girare la scena è stato più complesso di quanto si potesse immaginare, poiché richiedeva una precisione chirurgica nell’allineare il volto dell’attore con il rossetto, creando una connessione visiva autentica e potente.

La realizzazione tecnica della scena

La realizzazione della scena non si è limitata alla semplice idea. Todd Phillips ha descritto nel dettaglio il processo di allineamento necessario per ottenere l’effetto desiderato. “Abbiamo messo dei segni a matita sui punti del vetro dove il sorriso di Arthur avrebbe dovuto combaciare con il rossetto”, ha spiegato Phillips. Questo ha implicato un’attenta pianificazione da parte della squadra di produzione, che doveva tenere presente non solo l’accuratezza visiva ma anche i movimenti di Lady Gaga, che interpreta Harley Quinn nel film.

Il processo di ripresa si è rivelato più lungo e stressante del previsto, richiedendo circa un’ora per completare la scena, durante la quale Phillips ha confessato di sentirsi in ansia riguardo al potenziale fallimento di quella ripresa. La pressione di mantenere la coerenza visiva e il tempo impiegato rischiavano di rendere frustrante l’intera esperienza, ma l’attenzione ai dettagli ha portato i suoi frutti.

La reazione del pubblico e le aspettative per il film

La scena finale del trailer ha creato un’anticipazione palpabile tra i fan e critici, che sono entusiasti di vedere come questi elementi si intrecceranno nella trama del film. La scelta di presentare il legame tra Arthur e Harley Quinn in un modo così simbolico cattura l’essenza della loro relazione complessa e tumultuosa. Con la crescente notorietà del film, molti spettatori non vedono l’ora di scoprire come la trama e i personaggi si svilupperanno.

In considerazione delle tecniche innovative utilizzate per realizzare questa scena, è chiaro che Joker: Folie à Deux continuerà ad esplorare le profonde sfumature dei suoi protagonisti. L’attesa per la sua uscita si fa sempre più intensa, e la promessa di una narrazione avvincente è destinata a soddisfare i fan del franchise. Rimanete aggiornati per ulteriori notizie e approfondimenti sul film.