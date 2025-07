La Compagnia dell’Anello: Il film preferito della trilogia di Peter Jackson secondo il New York Times

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un recente sondaggio condotto dal New York Times ha riacceso il dibattito tra appassionati di cinema e fan della saga de Il Signore degli Anelli. Tra oltre 500 professionisti del settore, è emerso un chiaro vincitore: La Compagnia dell’Anello. Questa scelta suscita discussioni, specialmente tra coloro che preferiscono il finale epico de Il Ritorno del Re o le battaglie mozzafiato de Le Due Torri.

La Compagnia dell’Anello: L’unico film della saga nella classifica

Nella lista dei 100 migliori film del XXI secolo, stilata dal quotidiano americano, La Compagnia dell’Anello si è posizionata all’87° posto. È l’unico film della trilogia a trovare spazio in questa selezione, mentre Il Ritorno del Re, nonostante i suoi numerosi premi Oscar, e Le Due Torri, considerato da molti il più solido dal punto di vista narrativo, non sono stati inclusi. Questa esclusione ha sorpreso molti, dato il riconoscimento critico e il successo commerciale di entrambi i film.

La magia dell’inizio: perché La Compagnia dell’Anello conquista i voti

La preferenza per La Compagnia dell’Anello potrebbe derivare dalla sua funzione di film introduttivo. Questo capitolo non solo presenta la Terra di Mezzo, ma introduce anche i personaggi che diventeranno iconici nel corso della saga, come Frodo, Gandalf e Aragorn. Inoltre, il film riesce a catturare l’attenzione degli spettatori con la sua atmosfera incantata e la scoperta di un mondo fantastico. Molti votanti potrebbero averlo scelto come simbolo di un’esperienza cinematografica unica, evitando di “sprecare” più di un posto nella loro top 10 per i film di Jackson.

Un’analisi della lista del New York Times: pochi franchise, molti film autoriali

Esaminando la lista del New York Times, emerge che i blockbuster e le saghe sono rappresentati in modo limitato. Titoli come Il Cavaliere Oscuro, Mad Max: Fury Road e Ocean’s Eleven sono tra i pochi franchise presenti. La selezione è dominata da opere autoriali, il che penalizza i franchise, ma non sempre. La presenza di La Compagnia dell’Anello, a distanza di oltre vent’anni dalla sua uscita, evidenzia la sua forza sia visiva che narrativa, in grado di resistere nel tempo e di continuare a suscitare interesse.

L’attesa per Gollum: un nuovo capitolo nell’universo di Tolkien

Con l’imminente uscita del prequel The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis, l’universo di Tolkien si prepara a tornare sotto i riflettori. Questo nuovo film riaccende l’interesse per la saga e per i suoi personaggi, in particolare per Gollum, una figura complessa e affascinante. Tuttavia, la questione rimane: qual è il miglior film della trilogia de Il Signore degli Anelli? Sebbene La Compagnia dell’Anello possa essere il preferito di molti, ogni capitolo ha i suoi sostenitori pronti a difenderne la superiorità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!