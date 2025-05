La commedia “Poveri noi” di Fabrizio Maria Cortese apre il Filming Italy Sardegna Festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 19 giugno 2025, il Filming Italy Sardegna Festival darà il via alla sua ottava edizione con la commedia “Poveri noi“, diretta da Fabrizio Maria Cortese e co-scritta con Federico Moccia. Questo film, che esplora le dinamiche delle classi sociali attraverso una lente ironica, sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane a partire dalla stessa data, grazie alla distribuzione di Adler Entertainment.

Un cast ricco di talenti

“Poveri noi” si distingue per un cast di attori di grande spessore, tra cui spiccano nomi noti come Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis e Maria Grazia Cucinotta. La pellicola vedrà anche la partecipazione straordinaria di Ricky Tognazzi, che arricchisce ulteriormente la proposta artistica. La trama ruota attorno a un gruppo di persone che, nonostante le difficoltà economiche, riescono a mantenere viva l’amicizia e la solidarietà. La commedia promette di offrire momenti di ilarità, ma anche spunti di riflessione sui valori fondamentali della vita.

Prodotto da Orange Pictures in collaborazione con Rai Cinema, “Poveri noi” ha ricevuto il supporto della Lucana Film Commission e del PO Val D’Agri. La presenza di una produzione di qualità e di un cast di attori affermati contribuisce a creare aspettative elevate per questo film, che si preannuncia come un evento da non perdere.

La trama di “Poveri noi”

La storia si concentra sulla famiglia Mariani, composta dai genitori Edoardo e Giovanna e dai loro tre figli: Giacomo, Emma e Lidia. Questa famiglia benestante vive in una lussuosa villa, ma la loro vita agiata viene messa a repentaglio da un investimento disastroso. I genitori, nel tentativo di proteggere i figli dalla dura realtà, cercano di nascondere la verità, ma la situazione precipita rapidamente.

Costretti a lasciare la loro casa e a trasferirsi in un modesto sottoscala in un quartiere degradato, i Mariani si trovano a dover affrontare una nuova vita segnata dalla povertà. In questo contesto difficile, emerge la figura di Ottavio, un ex compagno di liceo di Edoardo, che insieme alla sua famiglia si offre di aiutarli senza chiedere nulla in cambio. Questa interazione tra le due famiglie diventa il fulcro della narrazione, mostrando come la vera ricchezza non risieda nei beni materiali, ma nelle relazioni umane e nei legami di solidarietà.

Un messaggio di amicizia e solidarietà

Il film “Poveri noi” affronta tematiche profonde come l’amicizia e la solidarietà, elementi che si rivelano essenziali nei momenti di crisi. Attraverso una serie di situazioni comiche e imprevedibili, la pellicola invita il pubblico a riflettere su ciò che conta davvero nella vita. La commedia di Cortese non si limita a far ridere, ma stimola anche una riflessione critica sulle dinamiche sociali e sulle sfide quotidiane che molte persone affrontano.

Con il suo mix di umorismo e serietà, “Poveri noi” si propone come un’opera cinematografica capace di intrattenere e far riflettere, rendendola un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e per chi desidera esplorare le sfide delle classi sociali in un contesto contemporaneo. La sua presentazione al Filming Italy Sardegna Festival rappresenta un’opportunità unica per scoprire un film che promette di lasciare un segno nel panorama cinematografico italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!