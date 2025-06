La commedia “Oh, Hi!” con Molly Gordon e Logan Lerman debutterà nei cinema americani a luglio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La commedia “Oh, Hi!”, diretta da Sophie Brooks e interpretata da Molly Gordon e Logan Lerman, si prepara a conquistare il pubblico americano con il suo debutto previsto per il 25 luglio 2025. Il trailer, recentemente rilasciato da Sony Pictures Classics, offre un’anteprima intrigante della trama, che esplora le complicazioni di una storia d’amore che prende una piega inaspettata durante una gita tra amici.

La trama di “Oh, Hi!”

La storia di “Oh, Hi!” ruota attorno a Iris, interpretata da Molly Gordon, e Isaac, interpretato da Logan Lerman. Iris scopre con sorpresa che Isaac non è interessato a una relazione romantica, il che provoca una reazione inaspettata da parte sua. La giovane, delusa e confusa, si ritrova in una situazione difficile e si vede costretta a chiedere aiuto alla sua migliore amica, interpretata da Geraldine Viswanathan. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando la sua amica decide di portare con sé il suo fidanzato, interpretato da John Reynolds.

Questa commedia si distingue per il suo approccio fresco e originale, affrontando temi come l’amicizia, l’amore e le aspettative nelle relazioni. La regista Sophie Brooks, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Molly Gordon, ha voluto dare vita a personaggi femminili complessi e sfaccettati, un aspetto che l’attrice ha sottolineato in diverse interviste. Gordon ha rivelato che il suo personaggio è parzialmente ispirato alla sua personalità, ma con un tocco di follia che rende la narrazione ancora più avvincente.

Il debutto al Sundance Film Festival

“Oh, Hi!” ha fatto il suo debutto ufficiale all’edizione 2025 del Sundance Film Festival, un’importante vetrina per il cinema indipendente. La presentazione al festival ha suscitato l’interesse del pubblico e della critica, contribuendo a creare aspettativa attorno al film. La regista Brooks ha ricevuto elogi per la sua capacità di mescolare umorismo e momenti di introspezione, rendendo la storia accessibile e coinvolgente per un ampio pubblico.

Il festival ha rappresentato un’importante opportunità per il cast e la troupe di condividere la loro visione creativa e di interagire con i fan del cinema. La partecipazione a eventi di questo calibro non solo aiuta a promuovere il film, ma offre anche una piattaforma per discutere temi rilevanti e attuali, come le dinamiche relazionali e l’identità femminile nel contesto contemporaneo.

Molly Gordon in “The Bear”

Oltre al suo ruolo in “Oh, Hi!”, Molly Gordon tornerà presto sugli schermi televisivi con la quarta stagione della serie “The Bear”. La trama segue Carmen “Carmy” Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, e il suo team mentre affrontano nuove sfide nel tentativo di portare il ristorante “The Bear” a un livello superiore. La serie ha ricevuto ampi consensi per la sua rappresentazione autentica del mondo della ristorazione e per la profondità dei suoi personaggi.

La sinossi ufficiale della nuova stagione promette di esplorare il tema della crescita personale e professionale, evidenziando come la ricerca dell’eccellenza richieda non solo impegno, ma anche la capacità di fare scelte difficili. Gordon, nel suo ruolo, contribuirà a dare vita a questa narrazione, arricchendo ulteriormente il cast già talentuoso della serie.

Con l’arrivo di “Oh, Hi!” nei cinema e il ritorno in “The Bear”, Molly Gordon si conferma come una delle giovani attrici più promettenti del panorama cinematografico e televisivo contemporaneo.

