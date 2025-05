La commedia nera “Una fottuta bugia”: un film che sfida i tabù sul cancro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Una fottuta bugia”, diretto da Gianluca Ansanelli, affronta con audacia il delicato tema del cancro, mescolando dramma e commedia. Presentato in anteprima ad Alice nella Città, una sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, il film è atteso nelle sale italiane dal 17 maggio, distribuito da Play Entertainment. Attraverso una narrazione originale, la pellicola invita a riflettere su come la società percepisca e reagisca a malattie gravi, ponendo interrogativi su cosa significhi davvero “scherzare” su una questione così seria.

La trama di “Una fottuta bugia”

La storia ruota attorno a Pietro, interpretato da Emanuele Propizio, un giovane ex prodigio che si ritrova in difficoltà economiche. Per evitare di essere sfrattato, decide di fingersi malato di cancro. Questa scelta lo porta a incrociare il destino di Claudia, una ragazza affetta da una malattia terminale, interpretata da Antonia Fotaras. La loro interazione costringe Pietro a confrontarsi con le sue menzogne e a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni. La sceneggiatura, scritta da Ansanelli insieme a Tito Buffulini, si sviluppa in un contesto di ironia e serietà, creando un equilibrio tra momenti comici e riflessioni profonde.

Il dibattito sul politicamente corretto

Durante la presentazione del film, il regista ha affrontato il tema della sensibilità contemporanea riguardo a argomenti delicati come il cancro. Ansanelli ha osservato che oggi esiste una forte attenzione verso il politicamente corretto, che può portare a una reazione eccessiva nei confronti di chi affronta questi temi. Secondo il regista, è fondamentale trovare un equilibrio: “Ci sono argomenti che richiedono una certa cautela, ma è altrettanto importante non perdere la capacità di affrontarli con leggerezza”. La pellicola si propone di stimolare una riflessione su come la società gestisca il dolore e la sofferenza, invitando a considerare che la vita e la morte sono parte di un ciclo naturale.

Il cinismo come meccanismo di difesa

Un personaggio chiave nel film è Nicolas, interpretato da Giampaolo Morelli, che incarna un cinismo disincantato. Ansanelli spiega che questo atteggiamento è necessario per affrontare la realtà della malattia, soprattutto per chi lavora nel settore sanitario. “Nicolas è un infermiere che ogni giorno si confronta con la morte. Il suo cinismo è una forma di protezione”, afferma il regista. Questa caratterizzazione offre una prospettiva interessante su come le persone possano reagire emotivamente a situazioni di crisi, suggerendo che il cinismo può essere una strategia di sopravvivenza in un mondo spesso difficile da affrontare.

La ricerca di una nuova normalità

Il film affronta anche il concetto di normalità, in particolare attraverso il conflitto tra le madri di Claudia. Antonia Fotaras, che interpreta la giovane malata, sottolinea che la normalità è un concetto soggettivo e che ogni persona affronta il dolore in modo diverso. “In situazioni estreme, un po’ di follia può essere l’unico modo per affrontare la realtà”, spiega l’attrice. La narrazione invita a riflettere su come le persone possano trovare modi alternativi per affrontare la sofferenza, suggerendo che la creatività e l’irrazionalità possono offrire un conforto in momenti di crisi.

Destino e libero arbitrio nel film

“Una fottuta bugia” esplora anche i temi del destino e del libero arbitrio. Pietro, il protagonista, intraprende un percorso di crescita personale che lo porta a comprendere l’importanza di fare scelte consapevoli. Emanuele Propizio, che interpreta il ruolo principale, afferma: “Oggi è fondamentale scegliere, ma le decisioni devono essere ponderate. A volte, però, le scelte migliori arrivano dall’istinto”. Questo messaggio sottolinea la complessità delle decisioni nella vita e come le esperienze passate influenzino le scelte future.

Spiritualità in un mondo incerto

Infine, il film tocca il tema della spiritualità, invitando a riflettere su cosa significhi credere in qualcosa. Ansanelli sottolinea che, in una società sempre più materialista, c’è un crescente bisogno di profondità e significato. “La religione e la spiritualità sono parte integrante dell’essere umano, e oggi c’è una ricerca di connessione e saggezza”, afferma il regista. La pellicola suggerisce che, nonostante le incertezze della vita, trovare un senso di spiritualità possa offrire conforto e guida.

“Una fottuta bugia” si presenta come un’opera audace e provocatoria, capace di affrontare temi complessi con un mix di ironia e serietà, invitando il pubblico a riflettere su questioni fondamentali della vita e della morte.

