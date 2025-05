La classifica dei film della Saga del Multiverso del MCU: i risultati su Rotten Tomatoes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi anni, il Marvel Cinematic Universe ha attraversato una fase di transizione significativa, passando dalla storica Saga dell’Infinito alla più recente Saga del Multiverso. Questa evoluzione ha portato con sé una serie di sfide e opportunità, ma anche critiche e insuccessi. In questo articolo, analizziamo la classifica dei film della Saga del Multiverso, basata sui voti ottenuti su Rotten Tomatoes, e vediamo come questi lungometraggi si sono comportati rispetto ai loro predecessori.

La Saga del Multiverso: un panorama di successi e insuccessi

La Saga del Multiverso ha visto l’uscita di tredici film, accompagnati da numerose serie televisive disponibili su Disney+. Tuttavia, nonostante il successo di alcuni titoli, il franchise ha dovuto affrontare anche delle bocciature. Tre film, in particolare, hanno ricevuto un punteggio “Rotten” su Rotten Tomatoes: Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Eternals e il più recente Captain America: Brave New World. Questi risultati hanno sollevato interrogativi sulla direzione futura del MCU e sulla capacità dei Marvel Studios di mantenere l’interesse del pubblico.

La transizione dalla Saga dell’Infinito, caratterizzata da una serie di successi consecutivi, alla Saga del Multiverso ha evidenziato la vulnerabilità del franchise. I film che hanno ottenuto punteggi più bassi hanno sollevato preoccupazioni tra i fan e gli esperti del settore, portando a riflessioni su come i Marvel Studios possano migliorare la qualità delle loro produzioni.

La classifica dei film della Saga del Multiverso

Ecco la classifica dei film della Saga del Multiverso, ordinata in base ai punteggi su Rotten Tomatoes:

Spider-Man: No Way Home – 93% Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli – 92% Thunderbolts – 92% Black Panther: Wakanda Forever – 84% Guardiani della Galassia 3 – 82% Black Widow – 79% Deadpool & Wolverine – 78% Doctor Strange nel Multiverso della Follia – 74% Thor: Love & Thunder – 63% The Marvels – 62% Captain America: Brave New World – 48% Eternals – 47% Ant-Man & The Wasp: Quantumania – 46%

Questa lista evidenzia come alcuni film siano riusciti a conquistare il pubblico e la critica, mentre altri hanno faticato a raggiungere risultati soddisfacenti. Spider-Man: No Way Home, ad esempio, ha ottenuto un punteggio eccezionale, grazie alla sua capacità di unire diverse generazioni di fan e di rimanere fedele al suo spirito originale. Al contrario, titoli come Captain America: Brave New World e Ant-Man & The Wasp: Quantumania hanno deluso le aspettative, portando a una riflessione più ampia sulla direzione creativa del franchise.

Il futuro del MCU: un cambio di rotta

Con la Saga del Multiverso che si avvicina alla sua conclusione, i Marvel Studios stanno già pianificando un reboot produttivo. Questo nuovo approccio si basa sul mantra “meno quantità e più qualità“, un cambio di rotta che mira a garantire che i futuri progetti siano all’altezza delle aspettative dei fan. La prossima Saga dei Mutanti rappresenta una nuova opportunità per il franchise di riprendersi e di riconquistare la fiducia del pubblico.

In questo contesto, sarà interessante osservare come i Marvel Studios affronteranno le sfide future e quali strategie adotteranno per migliorare la qualità delle loro produzioni. La lezione appresa dalla Saga del Multiverso potrebbe rivelarsi cruciale per il successo della prossima fase del MCU, e i fan sono ansiosi di vedere come si evolverà la narrazione e quali nuovi personaggi verranno introdotti.

