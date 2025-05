La chiusura improvvisa di The Couple: le reazioni dei concorrenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente chiusura del reality show “The Couple” ha colto di sorpresa i concorrenti, che hanno appreso della fine del programma in modo inaspettato. La trasmissione, che ha registrato ascolti deludenti, ha interrotto la diretta mentre i partecipanti si trovavano in cucina a conversare. Non è stato possibile assistere al momento in cui gli autori hanno comunicato la notizia della chiusura.

La reazione di Brigitta Boccoli

Brigitta Boccoli, una delle concorrenti, ha condiviso le sue impressioni in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Ha descritto come la situazione sia diventata chiara quando hanno cambiato il giorno della trasmissione. “Quando hanno modificato il palinsesto, ho capito che qualcosa non andava. Ci si sente come in una bolla, in una gabbia dorata, costretti a confrontarsi con i propri pensieri e le proprie emozioni,” ha dichiarato Brigitta. La concorrente ha sottolineato che, all’interno della casa, non avevano alcuna percezione di ciò che accadeva al di fuori, né del successo o meno del programma.

La scoperta della chiusura

Brigitta ha raccontato come lei e gli altri concorrenti abbiano scoperto la notizia della chiusura. “Siamo stati convocati in confessionale e poi accompagnati in redazione. La nostra prima reazione è stata di paura, pensando che fosse successo qualcosa di grave,” ha spiegato. Durante il colloquio, gli autori hanno comunicato che il programma sarebbe stato chiuso e, per alleviare la tensione, hanno mostrato ai concorrenti l’elezione del Papa in diretta. “Eravamo perplessi, non ci aspettavamo una cosa del genere,” ha aggiunto.

La reazione di Antonino e il momento surreale

Antonino, un altro concorrente, ha reagito in modo sorprendente alla notizia. “Era felicissimo e ha iniziato a esprimere la sua gioia con parolacce, per verificare se le telecamere fossero spente,” ha raccontato Brigitta. Questo momento di leggerezza ha contrastato con la gravità della situazione, rendendo l’atmosfera surreale. I concorrenti, dopo aver appreso della chiusura, sono stati chiamati uno alla volta in redazione, dove hanno potuto confrontarsi con gli altri partecipanti.

Un gesto simbolico: le patate rubate

Brigitta ha anche rivelato un gesto simbolico che ha compiuto durante questa esperienza. “Mentre preparavamo le valigie, ho preso tre patate dalla dispensa. Avevo il frigo vuoto e ho pensato che potessero tornarmi utili,” ha detto con un sorriso. Questo piccolo gesto ha rappresentato un modo per portare con sé un ricordo della vita all’interno della casa, nonostante la brusca interruzione del programma. La chiusura di “The Couple” ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei concorrenti, che ora si trovano a dover affrontare una nuova realtà al di fuori delle mura della casa.

