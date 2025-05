La chiusura improvvisa di The Couple: ascolti deludenti e decisioni inaspettate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia della chiusura repentina di The Couple ha sorpreso e deluso i concorrenti e il pubblico. Il programma, trasmesso su Mediaset Extra, ha visto la sua diretta interrotta per dare spazio a L’Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura come opinionista. Questa decisione, presa dalla dirigenza, ha sollevato interrogativi sulle reali motivazioni dietro la cancellazione del reality show, che ha faticato a conquistare l’attenzione del pubblico.

Ascolti deludenti e decisioni aziendali

La chiusura di The Couple non è stata una sorpresa per molti, considerando che l’ultima puntata ha registrato meno di un milione di spettatori. Fonti vicine al programma hanno rivelato che Pier Silvio Berlusconi, in qualità di figura chiave della rete, non ha apprezzato l’andamento del reality show. Questo suggerisce che la decisione di interrompere il programma non sia stata dettata esclusivamente dai bassi ascolti, ma anche da una visione più ampia della direzione artistica della rete.

La scelta di interrompere il programma ha avuto un impatto significativo, poiché non è stato nemmeno nominato un vincitore ufficiale. Questo è un evento raro nel panorama dei reality, dove solitamente si celebra un vincitore al termine della competizione. La decisione di devolvere il montepremi in beneficenza ha ulteriormente colpito i concorrenti, molti dei quali avevano partecipato con la speranza di cambiare le proprie vite attraverso il premio in denaro.

La donazione del montepremi e le reazioni dei concorrenti

Il montepremi di The Couple, che ammontava a una cifra considerevole, sarà destinato all’ospedale Gaslini di Genova, per la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale. Questa decisione ha suscitato reazioni miste tra i concorrenti. Mentre molti hanno espresso gratitudine per l’iniziativa benefica, non è difficile immaginare la delusione di chi aveva sperato di vincere il premio per migliorare la propria situazione economica.

Jasmine Carrisi, amica di uno dei concorrenti, ha voluto ringraziare il pubblico per il sostegno ricevuto durante il programma. Anche Manila Nazzaro ha condiviso un messaggio di gratitudine, sottolineando l’affetto dimostrato dai fan. Il marito di Manila, Stefano Oradei, ha anch’egli espresso il suo apprezzamento per il supporto, evidenziando come, nonostante la chiusura anticipata, l’esperienza sia stata significativa per tutti i partecipanti.

Un precedente storico nella televisione italiana

La chiusura di The Couple rappresenta un precedente storico nel panorama dei reality show italiani. Non solo per la mancanza di un vincitore ufficiale, ma anche per il modo in cui la rete ha gestito la situazione. La decisione di interrompere il programma e di devolvere il montepremi in beneficenza potrebbe segnare un cambiamento nelle dinamiche dei reality, dove la competizione e il premio monetario sono tradizionalmente al centro dell’attenzione.

In un contesto in cui i reality show sono diventati un pilastro della programmazione televisiva, la chiusura di The Couple pone interrogativi su come le reti gestiscono i programmi che non raggiungono gli obiettivi di ascolto. La scelta di dare priorità a L’Isola dei Famosi, un programma con una base di fan consolidata, evidenzia la necessità di adattarsi rapidamente alle esigenze del pubblico e alle dinamiche del mercato televisivo.

