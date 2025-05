La chiusura di “Le Stagioni dell’Amore”: Mara Venier spiega la sua decisione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Le Stagioni dell’Amore“, dedicato al dating per over 60 e condotto da Mara Venier, ha chiuso i battenti dopo sei mesi di messa in onda su Rai1. La notizia della cancellazione ha suscitato interesse e curiosità, soprattutto riguardo ai motivi che hanno portato alla decisione di non proseguire con una seconda edizione. Mara Venier, ospite del programma “TvTalk“, ha condiviso le sue riflessioni e le ragioni che l’hanno spinta ad accettare questo progetto.

I risultati del programma e la decisione di chiudere

Dallo scorso novembre, “Le Stagioni dell’Amore” ha cercato di attrarre un pubblico maturo, proponendo storie d’amore e incontri tra single over 60. Tuttavia, nonostante l’impegno profuso, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative della rete. Mara Venier ha confermato la chiusura del programma, esprimendo rammarico per la decisione. “Purtroppo non si farà più, l’ho saputo. È un peccato perché secondo me era carino”, ha dichiarato, evidenziando la sua delusione per il termine anticipato di un progetto che considerava interessante.

La scelta di non proseguire con una seconda edizione ha sollevato interrogativi tra i fan e gli addetti ai lavori, che si sono chiesti se ci siano stati fattori specifici che abbiano influenzato questa decisione. La conduttrice ha sottolineato che, nonostante il programma non abbia avuto il successo sperato, ha comunque rappresentato un’opportunità per esplorare nuove dinamiche nel mondo del dating.

Le motivazioni di Mara Venier

Durante la sua partecipazione a “TvTalk“, Mara Venier ha rivelato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la conduzione di “Le Stagioni dell’Amore“. Il primo motivo è il forte legame di amicizia e stima che la unisce al direttore del programma, Angelo Mellone. “Questo Le Stagioni dell’Amore l’ho fatto soltanto per il rapporto di amicizia e stima che mi lega al mio direttore. Lui me l’ha chiesto e io l’ho fatto, anche molto volentieri perché avevo voglia di sperimentare qualcosa di nuovo”, ha spiegato.

In aggiunta, la conduttrice ha rivelato che il formato del programma le ha permesso di registrare tutti gli episodi in un tempo relativamente breve, solo tre giorni. Questo aspetto ha reso l’impegno più gestibile, consentendole di dedicarsi ad altre attività. “Se mi sono divertita a girarlo? Io in tre giorni ho registrato tutto!”, ha commentato, evidenziando come la brevità delle riprese ha influito sulla sua esperienza.

Il futuro di Mara Venier in Rai

Nonostante la chiusura di “Le Stagioni dell’Amore“, Mara Venier ha confermato il suo ritorno a “Domenica In” per la prossima stagione. La conduttrice ha espresso la sua soddisfazione per gli ascolti ottenuti nella stagione appena conclusa, sperando di continuare a lavorare su un programma che ha dimostrato di avere un buon seguito. “Spero di non essere cacciata via”, ha affermato, sottolineando l’importanza del supporto del pubblico.

Inoltre, ha accennato alla proposta di Fiorello di prendere il suo posto in “Domenica In” quando deciderà di lasciare. Mara ha rivelato che questa proposta non è stata accolta con entusiasmo, evidenziando la sua volontà di rimanere al timone del programma che ha contribuito a rendere popolare.

La chiusura di “Le Stagioni dell’Amore” segna un momento di transizione per Mara Venier, che continua a essere una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, pronta a nuove sfide e opportunità.

