La chiusura anticipata di “The Couple”: il reality delle ex Veline termina con tre puntate di anticipo

Il reality “The Couple”, che ha visto protagoniste le ex Veline in cerca di riscatto, chiude i battenti con un anticipo inaspettato. Il programma, che prometteva di mescolare dinamiche sociali e intrattenimento, si è rivelato un flop, con la sua ultima puntata prevista per il 11 maggio 2025, ben tre episodi prima del previsto. Questa decisione ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche i vertici di Mediaset, che avevano riposto grandi aspettative nel format.

Un debutto promettente ma un calo rapido degli ascolti

L’inizio di “The Couple” era stato caratterizzato da un grande successo, con un ascolto del 18,5% di share durante la prima puntata. I social network erano esplosi di commenti e meme, in particolare per le eccentriche affermazioni di Elena Barolo, che parlava di merli e pappagalli. Tuttavia, già dalla seconda puntata, gli ascolti hanno cominciato a scendere, culminando in un disastroso 7,6% di share nella quarta puntata, con meno di un milione di spettatori.

Mediaset ha tentato di risollevare le sorti del programma cambiando il giorno di programmazione, spostandolo dalla lunedì alla domenica, ma senza successo. La mancanza di interesse da parte del pubblico ha portato a una rapida discesa del format, che ha deluso le aspettative iniziali.

La vita dentro la casa: confusione e crisi esistenziale

All’interno della casa, i concorrenti sembravano brancolare nel buio. Pierangelo Greco, uno dei partecipanti, si mostrava confuso e chiedeva conferme sul calendario, mentre Stefano Oradei rispondeva con un semplice “boh”, evidenziando la mancanza di direzione del gruppo. Antonino Spinalbese, in preda a una crisi esistenziale, contava i giorni come un reduce da reality, mostrando segni di frustrazione e disorientamento.

Un momento significativo è stato quando Antonino ha risposto a Ilary Blasi riguardo a cosa gli sarebbe mancato di più dell’esperienza, dichiarando con ironia che gli sarebbe mancata la pastiera. Questo scambio ha suscitato risate e commenti sui social, ma ha anche messo in luce il clima di incertezza e disillusione che regnava all’interno del programma.

Un montepremi controverso e reazioni del pubblico

Nonostante la chiusura anticipata, il montepremi di un milione di euro verrà comunque assegnato alla coppia vincitrice, una decisione che ha sollevato polemiche tra gli spettatori. Molti utenti sui social hanno espresso indignazione, ritenendo che cinque puntate non fossero sufficienti per meritare un premio così consistente. I commenti si sono moltiplicati, con alcuni che mettevano in dubbio la validità del format e la sua capacità di intrattenere.

La finalissima, prevista per l’11 maggio, rappresenterà l’ultima occasione per il pubblico di vedere i concorrenti e scoprire chi si aggiudicherà il montepremi. Tuttavia, l’epilogo di “The Couple” sembra segnare la fine di un esperimento che, purtroppo, non ha saputo mantenere le promesse iniziali.

Un addio al format e nuove opportunità per Canale 5

La chiusura di “The Couple” lascia un vuoto nel palinsesto di Canale 5, ma apre anche la strada a nuove proposte. Con un mix di reality e contenuti sociali, il programma ha cercato di attrarre un pubblico giovane, ma il risultato finale è stato ben diverso dalle aspettative. La fine di questo format, che ha cercato di innovare senza successo, lascia un sapore amaro e una serie di meme e gif pronte a commentare il prossimo scandalo del Grande Fratello.

