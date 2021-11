Ecco la locandina e una featurette del dietro le quinte della seconda parte della serie Netflix “La casa di carta – Parte 5”.

Svelata la locandina relativa alle puntate finali de “La casa di carta – Parte 5”

Nell’ultima stagione dell’amata serie spagnola “La casa di carta”, la banda affronta il momento più difficile, pronta a tutto per ottenere l’oro. Ma il nemico non molla, e ci si mette anche Il professore a complicare le cose, con un errore inimmaginabile.

Gli attesi episodi conclusivi dell’amata serie saranno disponibili dal 3 dicembre 2021 sulla famosa piattaforma streaming. “La casa di carta” è una delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Le stagioni 3,4 e 5 sono posizionate nella parte più alta della Top 10 globale.

Ricordiamo ai neofiti il cast principale: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric,Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri.

Parlano i protagonisti

Per Álvaro Morte, Il professore, “La casa di carta – Parte 5” è “colma di una tensione pazzesca”. Palermo, al secolo Rodrigo de la Serna, ha affermato che gli episodi in arrivo hanno una potenza dirompente per cui “i fan della serie non rimarranno delusi”. Jaime Lorente, Denver, si è chiesto come sia possibile concludere un qualcosa di così grande, mentre Úrsula Corberó, l’amata Tokyo, confessa in che modo vorrebbe tornare…

Maria Grazia Bosu

17/11/2021