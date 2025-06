La casa dei misteri: un thriller psicologico in onda su Rai 2 il 15 e 16 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La miniserie franco-belga “La casa dei misteri” si prepara a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua trama avvincente e i colpi di scena. In onda su Rai 2 il 15 e 16 giugno, questa serie promette di esplorare le dinamiche di un’aggressione domestica che si rivela ben più complessa di quanto possa apparire. Scopriamo insieme i dettagli della trama e del cast.

Trama avvincente e colpi di scena

La storia ruota attorno a Isabelle e Richard, una coppia che vive in una moderna abitazione situata in una zona boschiva e isolata. Isabelle è una chirurga di fama mondiale, nota per la sua abilità nel condurre operazioni chirurgiche da remoto, mentre Richard è uno scrittore e professore universitario. Recentemente, Richard ha affrontato una crisi personale a causa di un conflitto con uno studente, un episodio che è stato ripreso e diffuso online, minacciando la sua reputazione e lasciandolo profondamente scosso.

La trama si intensifica quando, dopo la partenza della donna di servizio Eva, Isabelle apre la porta a un uomo sconosciuto, il cui volto è coperto. Quello che inizia come un incontro innocuo si trasforma rapidamente in un incubo: l’intruso aggredisce Isabelle e successivamente stordisce Richard. Da quel momento, la coppia si ritrova prigioniera nella propria casa, sotto il controllo di un aggressore misterioso e inquietante. Questo assalitore, con un comportamento disturbante, si muove nell’abitazione come se fosse a casa sua, persino mangiando cereali in cucina. La tensione cresce mentre Isabelle e Richard cercano di capire le motivazioni del loro aggressore e come liberarsi dalla sua presa.

Un cast di talento

“La casa dei misteri” è frutto del lavoro di Florent Meyer e Tigran Rosine, noti per la loro partecipazione alla scrittura della serie “Lupin”, un successo di Netflix con Omar Sy. Il cast della miniserie include attori di grande talento, che danno vita ai personaggi principali.

Marie Domnier interpreta Isabelle Deloye, una donna forte e determinata, mentre Yannick Choirat veste i panni di Richard Deloye, il marito in crisi. Merwane Tajouti interpreta Mohamed, un personaggio chiave nella trama, e Sofia Lesaffre è Yasmin, un altro membro del cast che contribuisce a rendere la storia ancora più intrigante. Infine, Carl Malapa interpreta Bilal, aggiungendo ulteriori sfumature alla narrazione.

Dettagli sulla messa in onda

“La casa dei misteri” andrà in onda su Rai 2 in prima serata, con il primo blocco di quattro episodi che sarà trasmesso domenica 15 giugno, dalle ore 21:00 alle 23:30 circa. Il giorno successivo, lunedì 16 giugno, il pubblico potrà seguire il finale della miniserie a partire dalle 21:20. Ogni episodio ha una durata di circa quaranta minuti, offrendo una visione intensa e coinvolgente. Inoltre, la miniserie sarà disponibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay, permettendo a tutti di seguirla comodamente.

Con una trama avvincente e un cast di attori talentuosi, “La casa dei misteri” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del thriller psicologico.

