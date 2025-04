La carriera di Kaitlyn Dever: dai primi passi nel mondo della televisione a The Last of Us

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Kaitlyn Dever, attrice di talento classe 1996, ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in diverse serie e film. Con la sua recente partecipazione al ruolo di Abby nella serie HBO “The Last of Us“, l’attrice ha attirato l’attenzione di critici e spettatori. Mentre si attende la terza puntata della seconda stagione, in arrivo su Sky e NOW, è interessante ripercorrere la carriera di Dever, che è iniziata quando era ancora una giovane promessa del piccolo schermo.

I primi successi televisivi

Kaitlyn Dever ha iniziato la sua carriera nel 2011, anno in cui ha ottenuto ruoli significativi in due serie di grande successo. La prima è stata “L’uomo di casa“, una sitcom che ha riscosso un buon successo, ma è stato il suo ruolo in “Justified” a farla conoscere al grande pubblico. In questa serie neo-western, Dever ha interpretato Loretta McCready, una giovane trafficante di droga, mostrando un talento notevole per la sua età. La serie, basata sui racconti di Elmore Leonard, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha contribuito a lanciare la carriera dell’attrice.

Film e ruoli recenti

Nel 2013, Kaitlyn Dever ha recitato nel film “Short Term 12“, diretto da Destin Daniel Cretton e con Brie Larson come protagonista. Questo film ha ricevuto elogi dalla critica e ha permesso a Dever di dimostrare ulteriormente le sue capacità recitative. Negli anni successivi, l’attrice ha continuato a lavorare in produzioni di alto profilo, apparendo in serie come “Unbelievable” nel 2019 e “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza” nel 2021. Entrambi i ruoli le sono valsi nomination ai Golden Globes e agli Emmy, evidenziando la sua crescente reputazione nell’industria.

Riconoscimenti e progetti futuri

Kaitlyn Dever ha avuto l’opportunità di lavorare con attori di spicco e registi rinomati. Ha recitato in “Beautiful Boy” accanto a Timothée Chalamet e in “La rivincita delle sfigate” , un film diretto da Olivia Wilde. La sua versatilità le ha permesso di affrontare ruoli diversi, da quelli drammatici a quelli più leggeri. Tra i suoi progetti più recenti, spiccano la serie Netflix “Apple Cider Vinegar” e il film “Nessuno ti salverà“. Con la sua performance in “The Last of Us 2“, Dever potrebbe ambire a ulteriori riconoscimenti, data la popolarità della serie e il suo impatto nell’industria.

Un futuro promettente

Kaitlyn Dever continua a essere una figura emergente nel panorama cinematografico e televisivo. La sua carriera, iniziata con ruoli da giovane attrice, si è evoluta in una serie di performance che hanno catturato l’attenzione di pubblico e critica. Con il suo talento e la sua dedizione, Dever è destinata a lasciare un segno duraturo nel mondo dello spettacolo. Mentre si attende il prossimo episodio di “The Last of Us“, gli appassionati possono riflettere sui suoi successi passati e sulle prospettive future che la attendono.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!