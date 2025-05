La cancellazione di “The Couple – Una vittoria per due”: reazioni e donazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La chiusura anticipata del reality show “The Couple – Una vittoria per due”, prevista per domenica 11 maggio 2025, ha suscitato un ampio dibattito tra i fan e i partecipanti. Mediaset ha deciso di interrompere il programma a pochi giorni dalla finale, a causa di un calo significativo degli ascolti. La decisione ha portato a una donazione di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, un gesto che ha colpito l’opinione pubblica e i concorrenti stessi.

La decisione di Mediaset e il gesto di solidarietà

La cancellazione di “The Couple – Una vittoria per due” è stata ufficializzata da Mediaset, che ha scelto di interrompere la diretta su Mediaset Extra e di far uscire i concorrenti dalla Casa. La rete ha annunciato che l’intero montepremi di un milione di euro sarà devoluto in beneficenza, specificamente all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Questa somma sarà destinata alla creazione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, un’iniziativa di grande valore per il supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Il gesto di Mediaset è stato accolto positivamente, sottolineando l’importanza della solidarietà in un momento di difficoltà per il programma. La scelta di devolvere il montepremi in beneficenza ha messo in evidenza un aspetto umano e responsabile della rete, che ha voluto dare un significato profondo alla chiusura del reality. La collaborazione con Endemol Shine Italy ha reso possibile questa iniziativa, dimostrando come il mondo della televisione possa anche avere un impatto positivo nella società.

La reazione di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

A seguito della cancellazione, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, una delle coppie protagoniste del reality, hanno condiviso la loro reazione sui social media. I due ex concorrenti hanno pubblicato alcuni scatti che mostrano dediche e messaggi di affetto ricevuti dai loro fan. Hanno voluto esprimere la loro gratitudine a chi li ha sostenuti durante questa breve esperienza televisiva, ma anche a coloro che hanno espresso critiche nei loro confronti.

In un post, Manila e Stefano hanno dichiarato: “Siamo tornati, back home, siamo nella nostra casa. Allora, grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto, ma anche per le vostre critiche, noi ci siamo presi tutto. Anche perché noi vi abbiamo tenuto un po’ di compagnia e questo devo dire che ci fa molto piacere”. Questo messaggio ha dimostrato la loro volontà di rimanere in contatto con il pubblico e di accettare ogni forma di feedback, positivo o negativo.

Le reazioni degli altri concorrenti e del pubblico

La notizia della cancellazione ha colto di sorpresa anche gli altri concorrenti del reality. Tra questi, il makeup artist Pierangelo Greco ha espresso il suo dispiacere per la chiusura del programma, sottolineando l’importanza delle relazioni umane costruite durante l’esperienza. In una diretta, ha dichiarato di essere felice di aver conosciuto persone meravigliose e di aver condiviso momenti significativi con loro.

Anche l’opinionista Francesca Barra ha commentato la situazione, affermando: “Quando chiude un programma non gioisco mai, perché penso a chi ha investito e lavorato ad un progetto”. Ha poi ringraziato il team con cui ha collaborato, evidenziando l’importanza di riconoscere il lavoro di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma. La chiusura di “The Couple – Una vittoria per due” ha quindi suscitato una serie di reazioni emotive, sia tra i concorrenti che tra il pubblico, dimostrando quanto possa essere forte il legame creato attraverso la televisione.

