La black list di Brad Pitt: ecco gli attori con cui non vuole lavorare assolutamente

Una delle più grandi star di Hollywood, attore ed in diversi casi anche produttore, Brad Pitt non ha fatto segreto di una sua “black list“, cioè una serie di nomi con cui esclude voglia e possibilità di lavorare.

Scopriamone i motivi e se ci sono i nomi di questi “cattivoni” (secondo l’attore americano) finiti nel suo listone nero.

La black list di Brad Pitt

Dunque, stando a quanto riportato alcuni mesi fa da Variety, durante la lavorazione di Bullet Train, l’attore Brad Pitt avrebbe rivelato una sua black list, ovvero quei nomi che non potranno far parte dello stesso cast in cui recita lui.

La rivelazione, però, sarebbe arrivata da Aaron Taylor-Johnson alla rivista di cui sopra. L’attore ha lavorato con Brad Pitt nel film in questione.

Stando alla sua rivelazione, sembrerebbe che Brad Pitt voglia circondarsi esclusivamente di persone che gli “portino luce” e non di persone che non gradisce durante il lavoro e la vita.

Quindi, oltre ad una black list, sembrerebbe che l’attore – ex marito di Angelina Jolie e Jennifer Aniston – avesse stilato anche una sorta di lista bianca, in cui sono presenti, invece, quei nomi con cui lavora volentieri.

Detto ciò, non è stato comunque possibile rivelare i nomi presenti in questa black list, quindi dando un po’ la sensazione di lasciare il tempo che trova questa “confessione”.

Ha invece dato qualche spunto inerente ai nomi con cui l’attore di “Vi presento Joe Black”, “Seven” e “Bastardi senza gloria” spende volentieri del tempo assieme.

Nell’elenco di favoriti si troverebbero celebrità del calibro di Sandra Bullock, una sua cara e vecchia amica. Una donna intransigente, a cui potrebbe sempre favori, cosa che avrebbe effettivamente fatto nel corso degli anni, vedendosi ogni volta supportato. Inoltre, anche la giovane attrice Joey King rientrerebbe nelle grazie di Pitt.

Scopriremo, magari un giorno quali sono alcuni o tutti i nomi che si celano nella black list di Brad Pitt, oppure sarà un segreto su cui il gossip dovrà indagare a lungo, senza soluzione.