La Bella Addormentata versione horror: in preparazione il live action slasher

In epoca di remake live action della Disney, arriva una sorta di contro-risposta in chiave horror de La bella addormentata nel bosco.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sul progetto de la bella addormentata horror.

Sleeping beauty’s massacre: il live action horror

In tempi in cui la Disney si cimenta in remake live action dei suoi classici, arriva la risposta slasher di uno dei classici della narrativa per bambini reso celebre dalla versione Disney. Sarà uno slasher movie che proporrà la bella addormentata horror.

Dopo la realizzazione di Blood and Honey con protagonista uno spietatissimo Winnie the Pooh deluso dall’abbandono di Christopher Robin in partenza per il college, è stato annunciato che perfino Bambi avrà un adattamento horror. L’ultimo film inserito nell’elenco delle rivisitazioni dell’orrore è quello de La bella addormentata nel bosco.

La bella addormentata horror è annunciata

Stando a quanto riportato da Bloody Disgusting in esclusiva, il film che vedrà le gesta della bella Aurora sarà intitolato Sleeping Beauty’s Massacre e vedrà iniziare le riprese ad agosto nel Regno Unito e ha già delineato la sua trama.

In questa riproposizione in chiave horror, la protagonista è la principessa Thalia, caduta in rovina dopo la misteriosa morte del padre.

La giovane donna vive con il principe Edison, di cui è innamorata, ma che non può sposare perché ha perso il titolo dopo la morte del genitore. Intanto la perfida regina Velma, ha l’intento di gestire il regno tutto da sola e, per raggiungere il suo obiettivo, utilizzerà la magia nera così da indurre Thalia in un profondo sonno eterno. Ma, al risveglio della donzella sarà vendetta, tremenda vendetta.

Il film ha anche già delineato il suo cast composto da Lila Lasso, Leah Glater, Robbie Taylor, Sophie Rankin, Charlotte Coleman e Judy Tcherniak. Ad interpretare la principessa Thalia sarà Lora Hristova. Il progetto è stato affidato alla regia di Louisa Warren, che figura già nell’adattamento horror di Cenerentola – annunciato non molto tempo fa – e nel caso de La bella addormentata figura anche produttrice.