La Befana vien di notte II: on line il teaser trailer

“La befana vien di notte II” interpretato da Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano, Corrado Guzzanti, Fabio De Luigi e diretto da Paola Randi, uscirà nelle sale il 30 gennaio. Ecco il teaser trailer!

La Befana vien di notte II: una splendida Monica Bellucci nel teaser trailer

Con “La befana vien di notte II” Paola Randi prende il posto di Michele Soavi, che aveva diretto la pellicola del 2019 con Paola Cortellesi, e si mette alla prova con una commedia leggera e natalizia per tutta la famiglia.

Il film è ambientato nel XVIII secolo e segue la storia di Paola (Zoe Massenti), una piccola ladruncola che si mette spesso e volentieri nei guai. Purtroppo la ragazzina si imbatte nel barone De Michelis (Fabio De Luigi), un uomo terribile e malvagio, scortato dal fido e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), che odia a morte le streghe e ha una gran sete di potere.

Paola rischia il rogo, ma grazie all’intervento della dolce Dolores (Monica Bellucci), una strega potentissima ma buona che vive per far felici i bambini, si salva. A contatto con Dolores, Paola capisce qual è il suo destino, seguendo un magico apprendistato.

Il film diretto da Paola Randi su soggetto e sceneggiatura di Nicola Guaglianone e Menotti, è una produzione Lucky Red con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema ed è distribuito nelle sale dal 30 dicembre.

Zoe Massenti, da tiktoker ad attrice

Classe 2002, la bellissima Zoe Massenti è una delle tiktoker e influencer italiane più seguite della piattaforma dedicata ai più giovani. Frequenta il liceo linguistico Giordano Bruno di Roma e ha studiato danza per 11 anni. Oltre a sapersi muovere molto bene davanti alla telecamere, Zoe ha anche scritto un libro dal titolo “Libera come le stelle”. “La befana vien di notte II” segna il suo esordio come attrice.

Roberta Rosella

17/11/2021