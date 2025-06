La Basilicata protagonista a “Affari tuoi”: Marina e la sorella Roberta in cerca di fortuna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 15 giugno 2025, la puntata di “Affari tuoi” ha visto come protagoniste Marina e Roberta, due sorelle lucane pronte a tentare la fortuna. La loro partecipazione ha catturato l’attenzione dei telespettatori, che hanno seguito con trepidazione l’evoluzione del gioco, tra colpi di scena e decisioni cruciali. Marina, in particolare, aveva un obiettivo ben preciso: condividere l’eventuale vincita con le sue sorelle, rendendo la sua avventura ancora più significativa.

Marina e Roberta: un legame speciale e una storia d’amore

Marina proviene da Rionero in Vulture, un comune in provincia di Potenza, in Basilicata. Ha scelto di portare con sé Roberta, una delle sue tre sorelle, che attualmente vive a Bologna e lavora come SOD Specialist in un’azienda di elettronica di consumo. La loro storia è intrisa di affetto e solidarietà, e il legame tra le due sorelle è evidente durante tutta la puntata. Marina, che lavora in un’ottica, ha raccontato come ha incontrato Michele, suo marito, proprio grazie a un paio di occhiali. L’ironia di Stefano De Martino ha reso il momento ancora più leggero, con battute sul fatto che Michele fosse “entrato nell’ottica di voler conoscere qualcuno”. Questo aneddoto ha aggiunto un tocco personale alla narrazione, rendendo la partecipazione di Marina e Roberta ancora più coinvolgente.

L’obiettivo di Marina era chiaro: qualsiasi vincita sarebbe stata condivisa con le sue sorelle, un gesto che riflette il forte legame familiare e il desiderio di rendere felici le persone care. Questo aspetto ha reso la sua avventura non solo un gioco, ma anche un momento di condivisione e di affetto.

L’andamento del gioco: tra offerte e scelte difficili

La partita di “Affari tuoi” è iniziata in modo equilibrato, con Marina che ha scelto il pacco numero 10. La prima offerta del Dottore è stata sorprendentemente alta, fissata a 33.000 euro. Tuttavia, dopo aver tritato l’assegno, Marina ha deciso di rimanere fedele al suo pacco, rifiutando la prima proposta. Con il proseguire del gioco, la tensione è aumentata, e Marina ha dovuto affrontare scelte sempre più difficili. Tre pacchi contenenti montepremi elevati sono stati scartati, e Stefano De Martino ha commentato con un pizzico di ironia: “Io una tripletta peggiore non me la ricordo”.

Dopo aver visto sfumare anche la possibilità di vincere 300.000 euro, Marina ha deciso di cambiare pacco, abbandonando il numero 10, che conteneva 15.000 euro. Questa scelta ha portato a un finale incerto, con Marina che si è trovata a dover affrontare una decisione cruciale: tornare a casa con 30.000 euro o con soli 200 euro.

La decisione finale: un regalo per il nipotino

Alla fine della partita, Marina ha avuto la possibilità di accettare un’offerta di 15.000 euro. Davanti a questa cifra, ha riflettuto sul significato della vincita, esprimendo il desiderio di fare un regalo al nipotino Samuel, di otto anni, che le aveva chiesto il 5% dell’eventuale vincita. Con un sorriso, Marina ha deciso di accettare l’offerta, evitando di tornare a casa a mani vuote. La scelta di fermarsi a un passo dal precipizio si è rivelata saggia, poiché il pacco che aveva scelto conteneva la cifra più bassa.

La puntata del 15 giugno ha messo in luce non solo il gioco e la fortuna, ma anche il valore dei legami familiari e l’importanza di prendere decisioni ponderate. Marina e Roberta, con la loro storia e il loro affetto, hanno lasciato un segno nel cuore dei telespettatori, dimostrando che a volte, la vera vincita è quella che si condivide con le persone amate.

