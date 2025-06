La baia del silenzio di sestri levante protagonista del nuovo film disney e pixar ‘elio’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La baia del silenzio, una delle località più suggestive di sestri levante, è stata scelta come set per il video promozionale del nuovo lungometraggio disney e pixar intitolato ‘elio’. Questo film, uscito nelle sale italiane il 18 giugno 2025, ha già attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua trama avvincente e alla qualità dell’animazione. Recentemente, residenti e turisti hanno potuto osservare da vicino il lavoro della troupe e di un disegnatore, che hanno immortalato la bellezza di questo angolo di liguria.

‘Elio’: la trama del nuovo film pixar

‘elio’ rappresenta il 29º lungometraggio della pixar e narra la storia di un giovane di 11 anni, orfano di entrambi i genitori, che si trova a dover affrontare le difficoltà di adattarsi a un mondo che sembra non accoglierlo. Sotto la guida della zia olga, coinvolta in un progetto spaziale segreto, il protagonista coltiva una grande passione per lo spazio e sogna di incontrare un alieno. La sua vita subisce una svolta inaspettata quando viene teletrasportato nel comuniverso, un’organizzazione interplanetaria, dove viene scambiato per il leader della terra. Questo scambio di identità darà vita a una serie di avventure che lo porteranno a esplorare temi profondi come l’identità e l’appartenenza.

Le riprese a sestri levante e gallipoli

La scelta della baia del silenzio come location per il video promozionale di ‘elio’ ha suscitato grande interesse tra i residenti e i turisti. La bellezza naturale di questo luogo, con le sue acque cristalline e il paesaggio incantevole, si presta perfettamente a rappresentare l’universo fantastico del film. Non solo sestri levante, ma anche la spiaggia della purità di gallipoli è stata selezionata per le riprese, contribuendo a creare un’atmosfera magica e affascinante. Durante le riprese, molti passanti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino il lavoro della troupe, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per la comunità locale.

L’accoglienza di ‘Elio’ nelle sale italiane

Dal suo debutto nelle sale italiane il 18 giugno 2025, ‘elio’ ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte del pubblico e della critica. Le recensioni lodano la trama avvincente e l’animazione di alta qualità, elementi che caratterizzano da sempre i film della pixar. Il film affronta temi universali come la ricerca di sé e la scoperta del proprio posto nel mondo, rendendolo accessibile a un pubblico di tutte le età. Le avventure intergalattiche del giovane protagonista hanno colpito il cuore degli spettatori, facendo di ‘elio’ un titolo da non perdere per gli amanti del cinema d’animazione.

