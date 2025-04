L’80° anniversario della Liberazione: le trasmissioni speciali in programma per il 25 aprile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 25 aprile 2025 segna l’80° anniversario della Liberazione d’Italia, un evento di grande importanza storica che verrà celebrato da diverse emittenti televisive e radiofoniche italiane con una programmazione speciale. Le trasmissioni offriranno un mix di documentari, cerimonie ufficiali e approfondimenti storici, coinvolgendo esperti e testimoni diretti di quegli eventi cruciali. Scopriamo insieme i dettagli delle principali iniziative in programma.

Sky TG24: un racconto intergenerazionale sulla Liberazione

Sky TG24 ha realizzato un programma speciale intitolato “25 aprile – Viva la libertà”, curato da Tonia Cartolano e Roberto Palladino. Questo speciale si propone di offrire una narrazione corale che attraversa le fasi storiche dall’8 settembre 1943 fino al 25 aprile 1945. A guidare il racconto è lo storico Marco Mondini, docente presso l’Università di Padova, che fornisce una ricostruzione dettagliata degli avvenimenti di quel periodo.

Un elemento particolarmente toccante del programma è la testimonianza di Flora Monti, una delle ultime staffette partigiane ancora in vita, che all’età di 94 anni condivide la sua esperienza. Monti racconta come, a soli 13 anni, abbia deciso di unirsi alla lotta partigiana, consapevole della perdita di libertà che stava avvenendo. La sua testimonianza offre un’importante prospettiva personale su un capitolo cruciale della storia italiana. Lo speciale è andato in onda giovedì 24 aprile alle 21:00 e sarà replicato il giorno successivo alle 15:00 e alle 21:00.

Rai 1: cerimonie ufficiali e fiction storica

La programmazione di Rai 1 per il 25 aprile inizia alle 9:20 con la diretta della cerimonia di deposizione della corona all’Altare della Patria, un momento solenne che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo evento rappresenta un tributo ufficiale a coloro che hanno combattuto per la libertà del Paese.

Successivamente, alle 11:45, il Capo dello Stato terrà un discorso ufficiale, sottolineando l’importanza della memoria storica e del valore della libertà. In prima serata, alle 21:30, andrà in onda l’episodio finale della fiction “Fuochi d’artificio”, diretta da Susanna Nicchiarelli. Questa serie racconta le esperienze di giovani partigiani nelle valli piemontesi durante la Resistenza, offrendo uno sguardo profondo sulla vita e le sfide affrontate da questi ragazzi.

Rai 2: il programma “Tango” celebra la Liberazione

Rai 2 dedica la puntata del 25 aprile del programma “Tango” agli 80 anni della Festa della Liberazione. Condotto da Luisella Costamagna, il programma andrà in onda alle 23:25 e presenterà letture a cura di Francesco Pannofino, insieme a un incontro con lo scrittore Erri De Luca.

Durante la trasmissione, si discuterà anche di temi attuali come il caro-affitti, con la partecipazione di esperti del settore come l’immobiliarista Barbara Magro e i giornalisti Gianni Barbacetto e Fabio Dragoni. Luisella Costamagna avrà anche l’opportunità di intervistare l’attrice e regista Simona Marchini, che condividerà aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita privata, rendendo il programma un mix di storia e attualità.

Rai 3: approfondimenti storici e documentari

La programmazione di Rai 3 per il 25 aprile inizia alle 8:00 con il programma “Agorà”, seguito da “MixerStoria” alle 11:20, che si concentrerà su vari aspetti della Liberazione. Alle 13:15, Paolo Mieli e la professoressa Elisabetta Tonizzi condurranno “Passato e Presente”, un approfondimento sulla liberazione di Genova, un evento fondamentale per la storia del Paese.

Nel pomeriggio, alle 17:15, il programma “Geo” ospiterà Aldo Cazzullo, che discuterà del significato della Resistenza e della sua eredità. La serata culminerà alle 21:20 con lo speciale “Ora e sempre 25 aprile”, presentato da Marco Damilano in diretta dalla Casa Museo Cervi a Gattatico, un luogo simbolo della Resistenza. La programmazione si chiuderà alle 23:10 con la prima visione del documentario “Diari della Liberazione”, che offrirà uno sguardo intimo e personale su quegli eventi storici.

Rai Storia: un’intera giornata dedicata alla Liberazione

Rai Storia dedica l’intera giornata del 25 aprile al tema della Liberazione, iniziando alle 00:05 con “Il giorno e la Storia”, che introduce la programmazione speciale. Dalle 9:00 alle 20:15, Carlo Lucarelli condurrà “La lunga liberazione”, un racconto ininterrotto che ripercorre le tappe dalla Sicilia fino alla liberazione dell’Italia.

Alle 20:30, sarà replicato “Passato e Presente”, mentre in prima serata andrà in onda il documentario “A 80 anni dalla Liberazione”, che analizza la celebre fotografia del comando generale del Corpo Volontari della Libertà. Questa programmazione offre un’opportunità unica per riflettere sulla storia e sull’importanza della libertà, rendendo omaggio a coloro che hanno lottato per essa.

