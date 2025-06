Krysten Ritter torna nel Marvel Cinematic Universe: Jessica Jones protagonista di nuove avventure

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Marvel Cinematic Universe continua a espandersi, e una delle notizie più attese riguarda il ritorno di Krysten Ritter nel ruolo di Jessica Jones. L’attrice, che ha interpretato il personaggio in precedenti produzioni, è stata confermata per la seconda stagione di “Daredevil: Born Again“. Questo ritorno ha riacceso le speranze di una nuova serie dedicata all’eroina, un tema che ha suscitato grande interesse tra i fan.

Possibilità di una nuova serie dedicata a Jessica Jones

Negli ultimi anni, si è parlato molto del potenziale ritorno di Jessica Jones nel MCU. Inizialmente, si era ipotizzato un cameo dell’eroina in “She-Hulk: Attorney at Law” o in “Echo“, ma queste voci si sono affievolite, soprattutto dopo che “Echo” è stata riposizionata sotto il marchio “Marvel Spotlight“. Questo cambiamento ha sollevato interrogativi sul futuro del personaggio e sulla direzione che i Marvel Studios intendono prendere.

Recentemente, fonti vicine ai Marvel Studios, tra cui il noto insider Daniel Richtman, hanno suggerito che ci siano piani per sviluppare una nuova serie interamente dedicata a Jessica Jones. Questo progetto potrebbe dipendere in gran parte dalla reazione del pubblico al suo ritorno in “Born Again“, che rappresenterebbe un test cruciale per valutare l’interesse verso il personaggio.

Un ritorno alle storie urbane e realistiche

Le indiscrezioni indicano che Marvel Television desidera tornare a narrazioni più radicate nella realtà, simili a quelle che hanno reso celebri le serie Marvel/Netflix. Queste storie, caratterizzate da un tono più “di strada”, si discosterebbero dai grandi crossover e dalle trame cosmiche che dominano i film e le saghe principali legate agli Avengers. La scelta di focalizzarsi su storie urbane potrebbe rivelarsi una strategia vincente, in grado di attrarre un pubblico affezionato e di far emergere la complessità dei personaggi.

Jessica Jones, con la sua natura di investigatrice privata e il suo passato tormentato, si presta perfettamente a questo tipo di narrazione. La possibilità di esplorare ulteriormente il suo mondo e le sue interazioni con altri personaggi del MCU potrebbe offrire nuove opportunità di sviluppo narrativo.

Krysten Ritter parla del suo ritorno

Durante i recenti Disney Upfronts, Krysten Ritter ha avuto l’opportunità di condividere il suo entusiasmo per il ritorno nel ruolo di Jessica Jones. Affiancata da Charlie Cox, l’attrice ha dichiarato: “È incredibile tornare. Dopo tre stagioni e ‘The Defenders‘, poter reindossare i panni di Jessica e far parte dell’MCU è qualcosa di speciale. Senza anticipare troppo, posso dire che ci sarà molto da raccontare. Questa nuova stagione sarà davvero entusiasmante”.

La presenza di Ritter nel MCU ha suscitato molte domande riguardo a possibili interazioni con altri personaggi, come Luke Cage, interpretato da Mike Colter, e Iron Fist, interpretato da Finn Jones. Tuttavia, Brad Winderbaum, responsabile di Marvel Television, ha preferito mantenere il riserbo su eventuali sviluppi futuri, sottolineando l’importanza di dare priorità alla trama piuttosto che forzare le dinamiche tra i personaggi.

Il ritorno di Krysten Ritter come Jessica Jones rappresenta un momento significativo per i fan e per il futuro del Marvel Cinematic Universe, che continua a espandere i propri orizzonti narrativi.

