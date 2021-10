Kristen Stewart: al via il casting per il suo debutto alla regia

Secondo quanto riportato da Variety in esclusiva, Kristen Stewart ha aperto il casting per il film “The Chronology of Water” che segna il suo debutto dietro la macchina da presa.

Kristen Stewart da attrice a regista

SI parla molto in questo periodo di Kristen Stewart che presto vedremo sul grande schermo in “Spencer”. Ma oltre a essere una brava interprete questa giovane artista si sta preparando a girare il film che segnerà il suo debutto alla regia. La pellicola è l’adattamento del libro di memorie “The Chronology of Water“.

La Stewart ha rilasciato un’intervista a Variety in cui parla dello stato attuale della produzione che in questo momento è concentrata sul casting e nello specifico nella ricerca della protagonista, la scrittrice Lidia Yuknavitch.

“Stiamo facendo il casting proprio ora” ha dichiarato la Stewart “Ci stiamo mettendo insieme e ci stiamo pensando da molto tempo. Sono così entusiasta. C’è voluto il tempo necessario. Alcuni di questi richiedono un decennio per essere messi insieme. […] Ora stiamo lanciando il film. Stiamo trovando la nostra Lidia Yuknavitch”.

L’attrice in questa settimana si è messa in moto per trovare potenziali investitori. “Non abbiamo bisogno di così tanto. È un film davvero piccolo. È qualcosa in cui avrei voluto essere scritturato quando ero più giovane”.

Le dichiarazioni della Stewart

L’interprete figurerà nella pellicola oltre che come regista anche in veste di sceneggiatrice, ma non apparirà davanti alla macchina da presa. Queste le sue parole: “Non c’è nessuna parte per me. Immagino che a seconda di chi interpreta Lydia, potrei forse interpretare sua sorella maggiore ma probabilmente no. Continuo a cercare di trovare un modo per entrare lì, ma non credo”.

Intanto Kristen Stewart sta ricevendo numerosi apprezzamenti proprio per la sua prova nei panni della principessa Diana in “Spencer” di Pablo Larraín, cosa che le potrebbe procurare la sua prima nomination all’Oscar.

Oltre a promuovere l’imminente uscita di “Spencer”, la Stewart ha appena concluso le riprese di “Crimes of the Future” dello scrittore e regista David Cronenberg con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Scott Speedman.

Roberta Rosella

28/10/2021