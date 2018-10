Knives Out: Michael Shannon in trattativa per il film di Rian Johnson

L’attore statunitense Michael Shannon potrebbe unirsi a Daniel Craig e Chris Evans nel cast del nuovo film, diretto, scritto e prodotto da Rian Johnson dal titolo “Knives Out”.

L’ultimissima new entry ufficiale nella rosa di attori di “Knives Out” il nuovo film prodotto e diretto dal regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson è stato l’attore e rapper americano Lakeith Stanfield.

Ma le sorprese sembrano non essere finite, adesso pare che anche l’attore Michael Shannon sia in trattativa con i produttori di “Knives Out” per entrare a far parte di questo progetto. Tra i lavori più importanti a cui a preso parte recentemente Michael troviamo il thriller diretto da Tom Ford “Animali Notturni” del 2016 mentre nel 2017 era uno dei protagonisti del capolavoro di Guillermo Del Toro “La forma dell’acqua“, lavori per i quali ha ricevuto ben due nomination agli Oscar di Los Angeles.

La trama ancora non è stata, svelata dunque non è certo quale ruolo andrà a ricoprire Shannon se accetterà l’offerta di Rian Johnson e del suo team.

In attesa di sapere se verrà confermata la presenza di Shannon all’interno del cast di “Knives Out”, ricordiamo che è già stata ufficializzata la presenza di Chris Evans e Daniel Craig oltre il già menzionato Stanfield.

Oltre a “Knives Out” vedremo il bel Daniel Craig anche nei vestire i panni dell’agente 007, probabilmente per l’ultima volta, nel prossimo film di James Bond. Mentre,Chris Evans, come già annunciato da tempo, concluderà la sua esperienza nelle vesti di Captain America con l’atteso film Marvel: Avengers 4, la cui uscita è prevista nelle sale americane per maggio 2019.

“Knives Out”, le cui riprese dovrebbero iniziare a novembre, è stato recentemente acquistato da MRC Pictures, casa di produzione celebre per le prestigiose opere prodotte sia in campo cinematografico che televisivo, tra i lavori più importanti ricordiamo le serie tv “Ozark”e” House of Cards”e i film “La Torre Nera” e “Baby Driver“.

Questo nuovo progetto cinematografico porta la firma del grande cineasta Rian Johnson autore anche della nuova trilogia di Star Wars, i dettagli della trama non sono stati ancora rivelati, ma sappiamo che si tratta di un misterioso omicidio contemporaneo, nel classico stile da giallo-thriller di Agatha Christie.

