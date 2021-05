Knives Out 2, Kate Hudson si unisce al cast

Si preannuncia un cast davvero stellare per “Knives Out 2” con l’aggiunta di Kate Hudson

Kate Hudson in “Knives Out 2”

Aggiungendosi al cast già ricco di “Knives Out 2“, The Hollywood Reporter ha rivelato che Kate Hudson è l’ultima star ad unirsi al sequel di Rian Johnson.

“Knives Out 2” include già Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathyrn Hahn e Leslie Odom Jr. con Daniel Craig che è tornato nei panni del detective Benoit Blanc. Johnson scriverà e dirigerà ancora una volta.

Due sequel di Knives Out sono in lavorazione dopo che Netflix ha vinto i diritti per il franchise con un affare da 469 milioni di dollari. Mentre è noto che questo primo sequel sarà girato in Grecia e che Craig è l’unico membro del cast originale a fare ritorno, poco altro si sa di Knives Out 2 finora.

La Hudson ha recentemente recitato in “Music“, il film d’esordio fortemente criticato della cantante Sia, che le è valso una nomination ai Golden Globe come migliore attrice in un film – musical o commedia. “Music” è stato il primo film della Hudson dopo “Marshall” del 2017, ma oltre a Knives Out 2, Hudson ha molti altri progetti in lavorazione.

Hudson ha già concluso “Mona Lisa and the Blood Moon”, l’ultimo film della regista di “A Girl Walks Home Alone at Night”, Ana Lily Aminpour, con Craig Robinson e Ed Skrein. Hudson ha anche terminato la commedia corale “Shriver”, con M. Emmet Walsh, Da’Vine Joy Randolph, Zach Braff e gli ex compagni di cast di “Knives Out” Michael Shannon e Don Johnson.

Sebbene non sia chiaro quando uscirà “Knives Out 2“, le riprese inizieranno il mese prossimo in Grecia.

Luca Francesconi

22/05/2021