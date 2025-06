Kjersti Helen Rasmussen e il suo esordio cinematografico: un’analisi di The Dark Nightmare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “The Dark Nightmare“, diretto da Kjersti Helen Rasmussen, segna l’esordio della regista norvegese nel panorama cinematografico. La pellicola affronta tematiche legate alla maternità e ai traumi psicologici, presentando una storia che, sebbene ambiziosa, risulta a tratti confusa. La narrazione ruota attorno a Robbie e Mona, una giovane coppia che si trasferisce in un appartamento con un passato inquietante, ignari delle conseguenze che questo comporterà.

La scelta dell’appartamento e le prime avvisaglie

Robbie e Mona, entrambi ventenni, decidono di acquistare un appartamento in un vecchio palazzo di Bergen, una delle città più affascinanti della Norvegia. L’immobile, venduto a un prezzo stracciato, nasconde un passato tragico che i due protagonisti ignorano. La loro fretta di stabilirsi insieme, nonostante le evidenti problematiche economiche, suggerisce una superficialità che li porterà a sottovalutare i segnali di allerta. La scelta di un’abitazione in un contesto fatiscente dovrebbe far scattare un campanello d’allarme, ma la coppia sembra più interessata a costruire una vita insieme che a valutare i rischi legati al loro nuovo nido.

Durante una festa di inaugurazione, i vicini di casa si presentano in modo inquietante, ma Robbie e Mona, invece di prestare attenzione, si lasciano andare al sonno. Questo momento segna l’inizio di una serie di eventi inquietanti che metteranno a dura prova la stabilità mentale di Mona. La regista utilizza questo elemento per introdurre il tema della negazione e dell’ignoranza, evidenziando come i protagonisti siano incapaci di affrontare la realtà che li circonda.

L’incubo e la crisi interiore di Mona

La trama si sviluppa attorno agli incubi di Mona, che iniziano a manifestarsi mentre si occupa dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento. Questi sogni, in cui è perseguitata da una figura che rappresenta una versione distorta di Robbie, la portano a un punto di rottura. La rappresentazione della paralisi del sonno e dei demoni del folklore, come i Mare, arricchisce il film di riferimenti culturali e storici, ma la loro integrazione nella narrazione risulta a tratti forzata.

Mona si trova a dover affrontare non solo le sue paure, ma anche le aspettative sociali legate alla maternità e alla vita di coppia. La sua incapacità di comunicare con Robbie riguardo ai suoi desideri e alle sue paure crea una tensione palpabile, che la regista cerca di esplorare attraverso il linguaggio visivo e simbolico. Tuttavia, la mancanza di coerenza nella trama e la ripetizione di situazioni simili rischiano di rendere l’esperienza visiva poco coinvolgente.

Riflessioni sulla regia e sul messaggio del film

Kjersti Helen Rasmussen dimostra di avere una buona padronanza delle tecniche cinematografiche, creando immagini suggestive e un’atmosfera inquietante. Tuttavia, la sua capacità di raccontare una storia coerente e incisiva appare limitata. Le influenze di altri film, come “Il Babadook” e le opere di Roman Polanski, sono evidenti, ma la regista fatica a trovare una voce originale che possa distinguere il suo lavoro nel panorama del cinema horror contemporaneo.

L’intento di affrontare tematiche importanti, come i traumi legati alla maternità, è lodevole, ma la realizzazione risulta poco incisiva. La narrazione si perde in dettagli impressionisti, senza mai riuscire a costruire un arco narrativo solido. Il rischio, quindi, è che il pubblico si senta più disorientato che coinvolto, perdendo di vista il messaggio che la regista intende trasmettere.

In sintesi, “The Dark Nightmare” è un’opera che, pur mostrando potenzialità, non riesce a realizzare appieno le sue ambizioni. La regia di Kjersti Helen Rasmussen offre spunti interessanti, ma la mancanza di coerenza nella trama e la superficialità dei personaggi limitano l’impatto emotivo del film. La pellicola si presenta come un tentativo di esplorare tematiche complesse, ma rischia di lasciare lo spettatore con più domande che risposte.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!