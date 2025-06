Kiyotaka Oshiyama e l’Intelligenza Artificiale: Un nuovo orizzonte per l’animazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’industria dell’animazione sta vivendo un periodo di grande fermento, in particolare per quanto riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale. Kiyotaka Oshiyama, regista del film anime “Look Back“, si inserisce in questo dibattito con una posizione che cerca di bilanciare i rischi e le opportunità offerte da questa tecnologia. La sua visione pone l’accento sull’importanza di rendere l’arte accessibile a tutti, anche a coloro che non possiedono abilità tecniche specifiche.

L’approccio di Kiyotaka Oshiyama all’intelligenza artificiale

Kiyotaka Oshiyama, noto per il suo lavoro su “Look Back“, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’arte durante un’intervista con Anime News Network. Il regista ha sottolineato che, nonostante i potenziali rischi associati all’uso improprio dell’AI, questa tecnologia può rappresentare un’opportunità democratica per l’espressione artistica. Oshiyama afferma che negare l’accesso all’AI significherebbe privare molte persone della possibilità di esprimersi attraverso forme artistiche che, fino a poco tempo fa, erano riservate a chi aveva competenze tecniche specifiche.

Secondo Oshiyama, l’AI non deve essere vista come una minaccia, ma piuttosto come uno strumento che può facilitare la creatività. “Le persone che affermano che l’arte generata dall’AI rende l’espressione artistica più accessibile non devono essere ignorate”, ha dichiarato. Questa affermazione evidenzia il suo desiderio di vedere un’arte inclusiva, dove tutti possano partecipare, indipendentemente dalle loro capacità tecniche.

L’intelligenza artificiale come strumento creativo

Per illustrare la sua posizione, Oshiyama ha utilizzato un’analogia con la lavatrice, un’invenzione che ha semplificato un’attività quotidiana come il lavaggio dei vestiti. “La tecnologia ha il potere di cambiare le abitudini delle persone. Prima esisteva solo il lavaggio a mano, ma ora che abbiamo la lavatrice, tornare indietro è impensabile”, ha spiegato. Questa comparazione non diminuisce il valore dell’artigianato, ma evidenzia come l’evoluzione tecnologica possa ridefinire le modalità di creazione artistica.

Oshiyama ha chiarito che l’uso dell’AI deve essere guidato da principi etici. Sebbene riconosca i benefici dell’AI, il regista è consapevole dei pericoli legati all’uso improprio della tecnologia. Ha affermato che l’AI non dovrebbe essere utilizzata per replicare stili protetti da copyright o per clonare voci di doppiatori a fini commerciali. “Creare arte utilizzando l’AI per apprendere dai paesaggi naturali è legittimo, ma ogni uso illecito deve essere condannato”, ha sottolineato con fermezza.

“Look Back”: Un’opera che riflessiona sull’arte

Nel contesto di un settore in cui l’AI è già ampiamente utilizzata, “Look Back” emerge come un’opera che invita a riflettere sul significato profondo dell’arte. Kiyotaka Oshiyama ha chiarito che il suo film non è stato realizzato per negare le potenzialità creative offerte dall’AI, ma piuttosto per stimolare una discussione su come questa tecnologia possa essere utilizzata in modo responsabile. “Non ho creato questo film per sminuire le opinioni di chi vede nell’AI un’opportunità per esprimere la propria creatività“, ha dichiarato.

Il regista invita a distinguere tra pratiche artistiche legittime e usi problematici dell’AI. Questa distinzione è fondamentale per garantire che l’arte rimanga un campo aperto e accessibile a tutti, senza cadere in trappole di appropriazione indebita o di plagio. La sua visione suggerisce che l’arte può evolversi e adattarsi alle nuove tecnologie, mantenendo al contempo il rispetto per le tradizioni e le tecniche artistiche consolidate.

In un’epoca in cui l’AI sta cambiando il panorama dell’animazione, le parole di Kiyotaka Oshiyama offrono una prospettiva interessante e necessaria, invitando a riflettere su come si possa integrare questa tecnologia in modo etico e creativo.

