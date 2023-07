King the Land – Un sorriso sincero, dal 17 giugno su Netflix

In esclusiva su Netflix è arrivato King the Land – Un sorriso sincero, serie TV coreana che racconta la storia di Goo Won, l’erede della catena di hotel di lusso The King Group. Con lui troviamo poi Cheon Sa-rang, un albergatrice. Il primo episodio è disponibile in piattaforma già dal 17 giugno 2023 mentre gli altri episodi verranno rilasciato settimanalmente ogni sabato.

King the Land – Un sorriso sincero, la trama

Goo Won (Lee Junho) è un figlio di una famiglia chaebol. La sua famiglia possiede e gestisce il King Group. Viene quindi gettato in una guerra per l’eredità sul Gruppo del Re. Goo Won è un giovane intelligente, elegante e chic, ma non è molto bravo con gli appuntamenti. Non riesce a resistere a un sorriso finto. Cheon Sa-rang (Lim Yoon-A) ha una personalità brillante, con un volto sorridente. Inizia a lavorare al King Hotel, che ha fatto da sfondo ad alcuni dei suoi ricordi più felici della sua infanzia. Mentre lavora nell’hotel, affronta varie difficoltà. Cresce anche come persona. Goo Won e Cheon Sa-Rang si incontrano e si sviluppa una relazione romantica. Dai loro background molto diversi alle loro personalità agli antipodi, Gu Won e Cheon Sa Rang sembrano non avere nulla in comune e, all’inizio, non si sopportano l’un l’altro.

Il cast della serie TV e il numero degli episodi

Nel cast di King the Land – Un sorriso sincero troviamo Lee Jun-ho (Goo Won), Im Yoon-ah (Cheon Sa-rang), Kim Ga-eun (Kanga Da-eul), Ahn Se-ha (Noh Sang-sik), Go Won-hee (Oh Pyung-hwa) e Kim Jae-won (Lee Rowoon). In tutto sono sedici gli episodi che compongono la romantic comedy coreana. La serie è stata creata e scritta da Cheon Sung-il e Choi Rom e diretto da Im Hyun-wook. Qui di seguito il trailer della serie TV “King the Land – Un sorriso sincero“.