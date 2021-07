King Richard: il film che racconta la carriera delle sorelle Williams

Il film “King Richard” uscirà nelle sale e su HBO Max il 19 novembre.

King Richard: trailer e cast del film

La Warner Bros. ha rilasciato il primo trailer ufficiale di “King Richard”.IL film drammatico è ispirato alla vera storia di Richard Williams, padre di due dei più grandi tennisti di tutti i tempi: Venus e Serena Williams (che sono produttori esecutivi del film). La pellicola uscirà nelle sale il 19 novembre e su HBO Max per 31 giorni dopo la prima.

Will Smith, primo attore scelto per il cast all’inizio del 2019, interpreta Richard Williams insieme a un gruppo impressionante di altri attori, tra cui Saniyya Sidney e Demi Singleton che interpretano Venus e Serena Williams, Aunjanue Ellis nei panni di Oracene “Brandi” Williams, Jon Bernthal come Coach Rick Macci, Tony Goldwyn come Coach Paul Cohen e Dylan McDermott.

King Richard è diretto da Reinaldo Marcus Green (Joe Bell) e scritto da Zach Baylin, con Tim White e Trevor White che producono sotto la loro Star Thrower Entertainment e Smith sotto la sua bandiera di Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd sono i produttori esecutivi.

Sinossi ufficiale del film

Basato sulla storia vera che ispirerà il mondo, “King Richard” segue il viaggio di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a crescere due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che finiranno per cambiare per sempre lo sport del tennis. Spinto da una chiara visione del loro futuro e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton, in California, al palcoscenico mondiale come icone leggendarie. “King Richard” è un film profondamente commovente che mostra il potere della famiglia, la perseveranza e la fede incrollabile come mezzo per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

Francesca Reale

29/07/2021