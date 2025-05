Kim Kardashian protagonista nel nuovo legal drama di Ryan Murphy: ecco il trailer di All’s Fair

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un atteso ritorno sul piccolo schermo per Kim Kardashian, che sarà protagonista del nuovo legal drama di Ryan Murphy, intitolato All’s Fair. La serie, che debutterà su Hulu in autunno, promette di portare sullo schermo una narrazione avvincente, con un cast di attrici straordinarie. Il primo trailer ha già suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati di serie TV, grazie alla combinazione di talenti e alla trama intrigante.

All’s Fair: la trama del legal drama

All’s Fair è una creazione di Ryan Murphy, noto per il suo lavoro su titoli di successo come 9-1-1, American Crime Story e Glee. La serie è co-scritta con Jon Robin Baitz, già collaboratore di Murphy in Feud, e Joe Baken, che ha contribuito a American Horror Stories. La trama ruota attorno a un gruppo di avvocate divorziste che decidono di lasciare uno studio legale dominato dagli uomini per avviare una propria attività.

Le protagoniste, forti e complesse, si trovano ad affrontare situazioni di grande tensione, tra rotture ad alto rischio e segreti inconfessabili. La serie esplora le dinamiche di potere all’interno del mondo legale, mettendo in luce le sfide che queste donne devono affrontare sia in aula che nelle loro relazioni personali. Allura Grant, interpretata da Kim Kardashian, è l’avvocata divorzista più affermata di Los Angeles e non si fermerà davanti a nulla per cambiare le regole del gioco.

Un cast stellare per All’s Fair

Oltre a Kim Kardashian, All’s Fair vanta un cast di attrici di grande talento, tra cui Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash e Teyana Taylor. Questa combinazione di star promette di portare una nuova dimensione alla serie, con interpretazioni che sicuramente lasceranno il segno.

Il cast non si limita solo a queste attrici di fama; tra i nomi che arricchiscono la serie ci sono anche Elizabeth Berkley, Kathleen Garrett, Grace Gummer, Judith Light, Brooke Shields, Tamara Taylor e Lorraine Toussaint. Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di vedere attori come Matthew Noszka, noto per il suo ruolo in Star, Ed O’Neill, celebre per Modern Family, e Steven Pasquale, che ha recitato in The Good Wife.

Con un ensemble così variegato e talentuoso, All’s Fair si preannuncia come una delle serie più attese della stagione, capace di attrarre un vasto pubblico grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi ben sviluppati.

L’attesa per il debutto su Hulu

Con il primo trailer già rilasciato, l’attesa per il debutto di All’s Fair su Hulu è palpabile. Gli appassionati di serie TV e i fan di Kim Kardashian sono curiosi di scoprire come si svilupperà la storia e quali sfide affronteranno le protagoniste. La combinazione di dramma legale e dinamiche relazionali promette di offrire uno spettacolo coinvolgente e ricco di colpi di scena.

Ryan Murphy ha dimostrato in passato di saper creare contenuti di alta qualità, e con All’s Fair sembra intenzionato a continuare su questa strada. La serie, con la sua trama audace e un cast di prim’ordine, rappresenta un’opportunità unica per esplorare il mondo delle avvocate divorziste e le complessità delle loro vite professionali e personali. Con l’arrivo dell’autunno, gli spettatori potranno finalmente immergersi in questo nuovo affascinante universo narrativo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!