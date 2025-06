Kim Kardashian protagonista e produttrice del film live-action ispirato alle Bratz

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di giocattoli e film. Kim Kardashian, celebre imprenditrice e icona della cultura pop, sarà coinvolta come produttrice e potrebbe anche interpretare un ruolo di rilievo nel film live-action dedicato alle Bratz, le famose bambole che hanno conquistato il mercato globale. Il progetto è in fase di sviluppo presso Amazon MGM Studios, in collaborazione con Picturestart, e si preannuncia come un’importante novità nel panorama cinematografico.

Sviluppo del film e sceneggiatura

La sceneggiatura del film sulle Bratz è attualmente in fase di scrittura da parte di Charlie Polinger e Lucy McKendrick. Sebbene i dettagli sul personaggio di Kim Kardashian non siano stati rivelati, si vocifera che potrebbe interpretare una villain, un ruolo che potrebbe aggiungere un tocco di drammaticità alla storia. Le Bratz, che hanno venduto oltre 200 milioni di bambole a livello internazionale, continuano a godere di un vasto seguito sui social media e su diverse piattaforme, rendendo il film un progetto di grande interesse.

Il successo di film come “Barbie“, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie, ha aperto la strada a numerosi progetti ispirati a linee di giocattoli popolari. Questo trend ha spinto le case di produzione a investire in storie che possano attrarre sia i giovani che gli adulti, creando un legame nostalgico con i prodotti della propria infanzia. Il film sulle Bratz si inserisce perfettamente in questo contesto, promettendo di esplorare temi di amicizia, moda e identità.

I progetti di Kim Kardashian

Negli ultimi anni, Kim Kardashian ha ampliato la sua carriera oltre il mondo della moda e della bellezza, dedicandosi a progetti per il piccolo e grande schermo. Attualmente, è produttrice e protagonista di “The Fith Wheel“, una commedia targata Netflix diretta da Eva Longoria e scritta da Paula Pell. Questo progetto mette in evidenza la sua versatilità e il suo impegno nel settore dell’intrattenimento.

In ambito televisivo, Kardashian è stata coinvolta come protagonista in “All Is Fair“, una serie prodotta da Hulu e Ryan Murphy, e parteciperà anche a “Group Chat“, che vede come protagonista Lala Anthony. La sua presenza in questi progetti dimostra il suo crescente ruolo come figura influente nel panorama dell’intrattenimento, capace di attrarre un vasto pubblico.

I contributi di Charlie Polinger e Lucy McKendrick

Charlie Polinger, uno dei due sceneggiatori del film, ha già dimostrato il suo talento nel settore cinematografico. Ha scritto e diretto “The Plague“, un film con Joel Edgerton che è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Polinger ha in programma anche “The Masque of the Red Death“, un progetto di cui sarà sia sceneggiatore che regista, evidenziando la sua ambizione di esplorare storie complesse e coinvolgenti.

Lucy McKendrick, l’altra sceneggiatrice, sta attualmente lavorando a “Fangs“, un progetto che la vedrà come autrice, regista e protagonista, affiancata da Toni Collette ed Edgerton. La sua esperienza e creatività saranno fondamentali per dare vita a una narrazione avvincente nel film sulle Bratz, unendo le forze con Kardashian e Polinger per creare un prodotto di qualità.

Il film live-action sulle Bratz rappresenta quindi un’interessante opportunità per esplorare un universo amato da molti, con una squadra di talenti pronta a portare sul grande schermo una storia che promette di intrattenere e affascinare il pubblico.

