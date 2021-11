Kim Cattrall nel cast di “Queer As Folk” di Peacock

L’attrice Kim Cattrall, vincitrice di un Golden Globe per “Sex and the City”, è entrata a far parte con un ruolo ricorrente del cast di “Queer As Folk”.

Kim Cattrall catapultata a New Orleans

La vincitrice del Golden Globe Kim Cattrall farà parte della serie Peacock che è una una rivisitazione dell’omonima serie britannica di successo di Russell T. Davis, incentrata sulle vite di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans le cui vite si trasformano in seguito a una tragedia.

Cattrall si unisce a Ryan O’Connell, Jesse James Keitel, Candace Grace, Johnny Sibilly, Devin Way e Fin Argus, membri del cast precedentemente annunciati.

“Queer as Folk” è prodotto da UCP, una divisione di Universal Studio Group. La serie è creata, scritta e prodotta da Stephen Dunn, che dirigerà anche l’episodio pilota. I produttori esecutivi includono anche Jaclyn Moore, Lee Eisenberg, Emily Brecht, Davies, Nicola Shindler e Richard Halliwell per conto di NENT Studios UK, che distribuisce il formato.

La carriera dell’attrice

La scorsa settimana, Deadline ha rivelato in esclusiva che la Cattrall si è unita al cast dello spin-off di “How I Met Your Mother” dal titolo “How I Met Your Father”, come guest star ricorrente. Ha anche appena concluso il lavoro su “About My Father”, ispirato alla vita del cabarettista Sebastian Maniscalco al fianco di Robert De Niro.

Cattrall, che ha lanciato la sua carriera negli anni ’80 in film come “Police Academy”, “Porky’s”, “Big Trouble in Little China” e “Star Trek VI: Rotta verso l’ignoto” del 1991, è stata nominata per cinque Emmy come attrice non protagonista in una serie comica e ha vinto un Golden Globe come attrice non protagonista e due premi SAG ensemble per la sua interpretazione dell’esperta di pubbliche relazioni Samantha Jones in “Sex and the City” della HBO. Ha recitato nelle due versioni per il grande schermo della pluripremiata serie, che ha incassato quasi 710 milioni di dollari in tutto il mondo.

Cattrall è rappresentato da Art2Perform e Hansen, Jacobson.

Roberta Rosella

09/11/2021