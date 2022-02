Killing Eve – Stagione 4: data di uscita, cast e dettagli sulle riprese

Dopo una lunga attesa “Killing Eve – Stagione 4” uscirà a breve. Quando “Killing Eve” è stata presentata per la prima volta nel 2018, ha avuto un successo immediato. I fan hanno adorato l’avvincente storia che ha per protagoniste una killer sociopatica e Eve Polastri, una funzionaria dell’MI-5, che si rincorrono per tutta Europa, divenendo ossessionate l’una dall’altra. Ora, dopo tre lunghe stagioni, il loro inseguimento volge al termine.

Killing Eve – Stagione 4: la fine di un inseguimento

In “Killing Eve” Sandra Oh veste i panni di Eve Polastri, un’investigatrice dell’intelligence britannica che viene reclutata da una divisione segreta all’interno dell’MI6 per inseguire un assassino internazionale: Villanelle (Jodie Comer). Mentre le loro strade continuano ad incrociarsi, Eve sviluppa una strana ossessione per l’assassina. Anche Villanelle inizia a perdere la concentrazione sulla sua missione e cerca disperatamente di saperne di più su Eve.

Durante le prime tre stagioni, le due donne ugualmente intelligenti e potenti si conoscono, in modi abbastanza insoliti. Verso la fine della terza stagione, hanno sviluppato una relazione interessante che ha lasciato i fan con un sacco di domande. “Killing Eve – Stagione 4” mira a rispondere a queste domande e portare la storia di Eve e Villanelle a una sorta di risoluzione.

La quarta stagione di “Killing Eve” è stata annunciata a marzo 2021 ed è stata segnalata come l’ultima stagione dello show. Tuttavia, potrebbero esserci degli spin-off, considerando che lo spettacolo ha una serie di personaggi interessanti che potrebbero essere sviluppati ulteriormente.

La serie è basata sulla novelle thriller “Villanelle” scritte da Luke Jennings. La prima stagione è stata ispirata dal libro “Codename Villanelle”, ma le stagioni successive hanno preso una loro direzione.

I dettagli sulla nuova stagione

“Killing Eve – Stagione 4” sarà composta da otto episodi. Tuttavia, non ci sono ancora stati annunci ufficiali sui dettagli e sui titoli degli episodi. Il trailer completo dell’ultima stagione è stato rilasciato ieri, 1 febbraio 2022. Il video è impostato sulle note di “Unchained Melody” dei Righteous Brothers, con Eve e Villanelle che si chiedono se potranno mai cambiare.

La nuova stagione uscirà domenica 27 febbraio 2022 su BBC America, con i primi due episodi in onda uno dopo l’altro alle 20:00. Gli episodi saranno disponibili anche su BBC iPlayer il giorno successivo. Per quel che concerne l’Italia ancora non sappiamo quando e dove sarà disponibile.

Il cast principale delle precedenti stagioni tornerà anche per la quarta. Ovviamente, Sandra Oh e Jodie Comer ricopriranno nuovamente i ruoli di Eve Polastri e Villanelle. Per quanto riguarda gli altri membri del cast principale, vedremo Fiona Shaw nei panni di Carolyn Martens e Kim Bodnia nei panni di Konstantin Vasiliev.

Riprenderanno i loro ruoli anche Gemma Whelan, Camille Cottin e Ayoola Smart.

Dal trailer capiamo che nuovi volti saranno presenti nel cast anche di “Killing Eve – Stagione 4”. I nuovi interpreti sono Anjana Vasan, Marie-Sophie Ferdane e Robert Gilbert.

Le riprese della quarta stagione dovevano iniziare nel 2020, ma sono state ritardate a causa della pandemia di COVID-19. La produzione dell’ultima stagione alla fine è decollata nel giugno 2021 e si è conclusa a novembre 2021.

Killing Eve è per lo più ambientata ai giorni nostri, con alcuni flashback disseminati. La stagione 4 proseguirà la narrazione della stagione 3 senza alcun salto temporale.

La relazione tra Eve e Villanelle rimarrà al centro della trama. La stagione 3 ha riservato molte sorprese e ci ha lasciato alcune domande piuttosto importanti, concludendosi con entrambe le donne che hanno ammesso che, sebbene abbiano una sorta di affetto l’una verso l’altra, tendono a tirare fuori il peggio l’una dall’altra.

Molto probabilmente nei nuovi episodi, Eve continuerà la sua missione e Villanelle cercherà di dimostrare che non è il mostro che tutti pensano che sia. D’altra parte, Carolyn cercherà di indagare su chi ha ucciso suo figlio, morto nella stagione precedente.

Per saperne di più non dobbiamo far altro che aspettare la distribuzione di “Killing Eve – Stagione 4” anche in Italia.

Daniele Romeo

02/02/2022